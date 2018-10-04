كشف “عبد الله” نجل الداعية السعودي سلمان العودة تفاصيل جلسة المحاكمة الثانية لوالده التي عقدت الأربعاء، مؤكدا بأن والده رد على جميع التهم الموجهة إليه، وتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة احتجازه.

وقال “العودة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حضر الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، جلسته الثانية للمحاكمة صباح الاربعاء حول التهم ال ٣٧ ، والتي طالبت فيها النيابة بالقتل تعزيرا. رفض فيها الوالد كل التهم، وتحدث عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها.”

حضر الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، جلسته الثانية للمحاكمة صباح اليوم حول التهم ال ٣٧ ، والتي طالبت فيها النيابة بالقتل تعزيرا.

رفض فيها الوالد كل التهم، وتحدث عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها. https://t.co/mGOyuAyPpC — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 3, 2018

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قد عقدت صباح الأربعاء، جلسة جديدة للشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ أكثر من عام.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، إن الجلسة لم تدم سوى فترة قصيرة جدا.

وكشف الحساب أن الشيخ العودة رد بشكل مفصل على جميع التهم المتعلقة بالإرهاب والتي وجهت ضده، وعددها 37 تهمة.

🔴 عاجل

تأكد لنا أن جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة التي عُقدَت صباح اليوم استمرت فترة قصيرة جداً، ردّ خلالها الشيخ العودة جميع التهم الـ 37 الموجهة ضده جملة وتفصيلاً، ثم رُفعت الجلسة. pic.twitter.com/rq3qyO6uzW — معتقلي الرأي (@m3takl) October 3, 2018

وتابع الحساب: “تأكد لنا أيضاً أن جلسة محاكمة الشيخ سلمان العودة تمت بحضور أفراد من عائلته، وذلك في خطوة تثبت نجاح حملات الضغط على السلطات السعودية فيما يتعلق برفض المحاكمات السرية”.

🔴 تأكد لنا أيضاً أن جلسة محاكمة الشيخ #سلمان_العودة تمت اليوم بحضور أفراد من عائلته، وذلك في خطوة تثبت نجاح حملات الضغط على السلطات السعودية فيما يتعلق برفض المحاكمات السرية. pic.twitter.com/x995W2awMB — معتقلي الرأي (@m3takl) October 3, 2018

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، وجهت 37 تهمة متعلقة بالإرهاب للشيخ “العودة”، فيما طالبت النيابة العامة بقتله تعزيرا.

واعتقل الشيخ “العودة” مطلع أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ضمن سلسلة اعتقالات شملت أبرز الدعاة والمفكرين في السعودية.

وعانى الشيخ “العودة” من ظروف صحية صعبة خلال فترة سجنه التي تستمر منذ أكثر من عام، والتي بدأها في سجن ذهبان السياسي بجدة، قبل أن ينقل إلى سجن الحائر في الرياض.