في إشارة ربما تمهد لتصفية الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى يوم الثلاثاء الماضي بعد دخوله لقنصلية بلاده في إسطنبول لإنهاء معاملات خاصة به، ألمح الصحفي السعودي المعروف باسم “صحفي الديوان” خالد المطرفي إلى إمكانية وفاته.

وقال “المطرفي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اختفاء #جمال_خاشقجي ؟! يعيد إلى الاذهان السعودي محمد المفرح الذي توفي في #تركيا في ظروف غامضة ( وكان يتزعم ما يعرف بحزب الأمة الإخواني ) عندما بدأ يُلمح أنه سيعود للمملكة، كتلميحات #خاشقجي الأخيرة!”.

اختفاء #جمال_خاشقجي ؟! يعيد إلى الاذهان السعودي محمد المفرح الذي توفي في #تركيا في ظروف غامضة ( وكان يتزعم مايعرف بحزب الأمة الإخواني ) عندما بدأ يُلمح أنه سيعود للمملكة، كتلميحات #خاشقجي الأخيرة! — خالد المطرفي (@Almatrafi) October 4, 2018

كما طرح في تدوينة أخرى تساؤلا خبيثا بالقول:” سؤال برئ : هل استغنى #تنظيم_الحمدين_الارهابي و #تنظيم_الاخوان عن خدمات #جمال_خاشجقي ؟!”، في محاولة منه لإلقاء التهمة على قطر في حال تمت تصفيته.

يشار إلى أن محمد بن سعد بن محمد آل مفرح المعروف إختصارا بـ محمد المفرح هو رجل أعمال و معارض سياسي سعودي و أحد مؤسسي حزب الأمة الإسلامي و كان يقيم في تركيا منذ عام 2011 و حتى وفاته في 17 ديسمبر 2014 .

وسبق أن تعرض الشيخ محمد المفرح لعدة إعتداءات ومحاولات خطف أو إغتيال فاشلة إتهم فيها جميعا السلطات السعودية بالوقوف خلفها عبر بيانات من قبل حزب الأمة الإسلامي ، لكن وفاته جاءت بعد إصابته بمرض غامض و لم يعرف سببه لكن أحد المقربين من الشيخ محمد المفرح وهو الدكتور حاكم المطيري إتهم الحكومة السعودية بتسميمه ووصفه بالشهيد.