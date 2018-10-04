في واقعة أثارت حالة من الجدل وتمثل استهانة بأحد أركان الإسلام الرئيسية ، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي يقوم بتغشيش عمه الإمام في أحد المساجد القريبة من منزله الآيات القرآنية خلال إمامته للمصلين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب ممسكا بهاتفين متنقلين، أحدهما يحمل تطبيقا للقرآن الكريم والآخر متصل به على عمه الإمام في المسجد القريب.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم الشاب على تصحيح أخطاء عمه وتذكيره بما ينساه أثناء إمامته للمصلين في أحد المساجد المجاورة.

وظهر واضحا تغشيش الشاب لعمه، حيث أنه مع كل تصحيح أو تذكير من الشاب لعمه الإمام يقوم الأخير بقول ما يملى عليه نصا، حيث بدا ذلك واضحا من خلال سماعات المسجد.