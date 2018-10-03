تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة حسناء يبدو أنها روسية وهي تقوم بغلق “صندوق السيارة” بطريقة مثيرة عن طريق رفع رجلها للأعلى بطريقة فتح الحوض.

يظهر الفيديو فتاة شقراء تستعرض قدراتها غير العادية، وقامت بإغلاق صندوق السيارة الخلفي بقدمها كما لو أنها كانت تمارس رياضة “الكونغ فو”.

اضطرت الفتاة لهذه الطريقة، حيث كانت تحمل بعض الأشياء في يديها، ولم تكن تستطيع أن تغلق الصندوق بالطريقة المعتادة، فلجأت للطريقة الغريبة.