من جديد، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه إهاناته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كاشفا أسرار مكالمته الأخيرة معه قبل أيام.
وقال “ترامب” في خطابه أمام تجمع انتخابي لأنصاره في ولا ميسيسبي مخاطبا الحضور:”نحن نحمي السعودية..هل تعتقدون أنهم أغنياء؟”.
وأضاف قائلا:” أحب الملك.. الملك سلمان.. لكنني قلت له أيها الملك نحن نحميك..قد لا يمكنك البقاء هناك لأسبوعين بدوننا.. عليك الدفع مقابل جيشك.. عليك الدفع”.
وتابع قائلا في معرض ابتزازه للدول التي تقوم الولايات المتحدة بتوفير الحماية لها: “واليابان أيضا ستقةم بالمساهمة.. تعلمون أننا نحمي اليابان.. وهي تساهم بنسبة ضئيلة.. ونحمي كوريا الجنوبية.. وبالمناسبة نؤدي بشكل جيد في ملف كوريا الشمالية،ولكن فيما يتعلق بكوريا الجنوبية فعليهم تعويضنا”.
الرئيس الاميركي دونالد ترمب امام تجمع انتخابي لأنصاره في ميسيسبي قبل قليل: أبلغت الملك سلمان انه قد لا يمكنك البقاء هناك اسبوعين من دوننا .. نحن نحميك.. عليك الدفع مقابل جيشك. pic.twitter.com/iTNh9XRfV3
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣ أكتوبر ٢٠١٨
ويأتي حديث “ترامب” هذا بعد أيام من تصريحه بأنه مستاء من دعم بلاده للجيوش الغنية مثل السعودية، مشيرا إلى انه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث هذا الأمر فجر السبت الماضي.
وجاءت انتقادات “ترامب” في كلمة له خلال تجمع انتخابي دعما لمرشحي الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا الغربية، وفي أعقاب انتقاد مماثل وجهه لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال “ترامب”:”لما نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟”
وتابع:”سيدفعون لنا. المشكلة هي أن أحدا لا يطالب، وقد أجريت محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث هذه المسألة.”
وعن تفاصيل مكالمته مع العاهل السعودي قال ترامب:”أنا أحب السعودية وقد تحدثت مع الملك سلمان هذا الصباح حديثا مطولا وقلت له أيها الملك لديك تريليونات من الدولارات ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث ربما لا تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك لأن السعودية قد تتعرض للهجوم لكن معنا أنتم في أمان تام ”
6 تعليقات علي ““شاهد” مُجدّداً.. ترامب يواصل إهانة الملك “سلمان”: “لن تبقى بدوننا أسبوعين وعليك الدفع مقابل حماية جيشك”!”
الترامبي أبو أفانكا يمارس جهاد النكاح على سلمان والسعوديه – سلمان وابنه الدب الداشر لا ينزعجان من أبو أفانكا لانه سيدهم وتاج راسهم وداعس على شرفهم وشرف كل مؤيدي ال تعوس في العالم لن يتركهم ترامب حتى يعيدهم الى الصحراء فلقد استوفوا ثمن بيع فلسطين وتمتعوا الى حين والان سيعوددن للصحراء . بئس النغال هم ولمؤيديهم بئس النعال هم .. مارس عليهم جهاد النكاح يا ترامب ..فهم سباياك ومواليك فهيك استمتع بهم وجاهد فوقهم لعن الله شكلهم
انتظروا بالقريب العاجل طلب ترامب من حامي الفخذين جاهل السعوديه
وولي عهره الممسوخ من الرغبهه في الركوب عليهم كالدواب
يمكنهم يحسبوا انوا ماحد يدري على بالهم قاعدين يلعبوا على نفسهم ويصدقوا لعبتهم..
كلاً صار يعرف انهم مستعدين يدفعوا كل ماعندهم ويعطون الفتيات والغلمان القصر ويصلحولك كل اللي تبغاه بس لاحد يدري كلش بالسر بشرط واحد فقط يستبدوا ويظلموا عباد الله بالداخل زي مايبغون..
ترمب يلمع حذاؤه في جلباب سلمان وجلباب ابنه المعتوه بن سلمان…
من ابتغى العزة بغير الله أئمة الله
هذا الجيش الذي سيبيد العمانبين خلال دقائق مثلما قال أحد مرتزقتهم أمس.؟!!!!!!!!!!!!!