تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر انفجار الإعلامي التونسي صالح الأزرق غضبا في وجه متصل سعودي، زعم ان الإهانة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هي تخص اليابان وكوريا وقطر.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد تلقى الإعلامي التونسي خلال تقديمه برنامج “الرأي الحر” المذاع على قناة “الحوار” اتصالا من مواطن سعودي يدعى “زهران” أثناء بث الحلقة التي حملت عنوان:” ترامب والسعودية.. المن أم الإهانة؟!”، ليقول:” “التحية لرئيس الدولة العظمى ترامب، هذا بطل.. هذا يطالب الدول التي تحتضن قواعد أمريكية مثل قطر واليابان وكوريا وليس لديه قواعد أمريكية في السعودية”.

ليرد عليه “الأزرق” مقاطعا حديثه بالقول:” اسمح لي لاول مرة ساستخدم هذا المصطلح .. مع الإحترام لك .. أنت إما غبي او تتغابى يارجل ذكركم بالإسم وانت تقول لي قطر.. يعني تستبلهني ام تستبله الجمهور ياصديقي.. ذكركم بالإسم ياروح قلبي .. بالاسم “السعودية”.. ثم إنقطع الإتصال”.

المذيع التونسي #صالح_الأزرق لمتصل سعودي :

(إذا لم تعطونا بطولة الصحابة الكرام .. فأعطونا رجولة كفار قريش على الأقل) ! pic.twitter.com/tnKTnJlH2n — ابن قطر (@ebnqataralmulla) October 2, 2018

وتابع “الأزرق” قائلا: “لانه بصراحة هذه قمة في “الإستبلاه ” والله هذا يقصد الدول العربية اللي عندها قواعد أمريكية ياسيدي لو يقصد قطر راح يتصل فيهم انت شو فاكر هو خجلان من القطريين، ولكن هذه المرة في المكالمة كلمكم بالاسم وكان هو في مكالمة مع الملك سلمان”.

وأردف قائلا:”رفعوا لي ضغطي اليوم المتصلين السعوديين والله ماني عارف شو القصة ياجماعة عيب عليكم وحرام عليكم حسوا شوي ياخي أذا لم تعطونا بطولة وشرف وكرامة الصحابة الكرام فأعطونا على الأقل رجولة الطرف الآخر .. قريش .. كان فيها رجال أبطال”.

الجدير بالذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد ألقى خطابا أمام جمع إنتخابي بولاية فيرجينيا تحدث فيه عن أتصال أجراه مع ملك السعودية، طالب فيه المملكة بدفع المزيد من المال نظير الحماية التي تقدمها أمريكا للملك ونظامه.