قضت محكمة سعودية، بمعاقبة زوجة رئيس المجلس البلدي في بريدة بالسعودية، “إبراهيم الغصن” -وهي سعودية الجنسية سورية الأصل- وشريكها السوري بالقتل ”حدا للغيلة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الزوجة أدينت بالاشتراك مع الجاني في قتل زوجها عن طريق الاتفاق والمساعدة والاشتراك، وأدخلت الجاني غرفة النوم وقدمت له أداة القتل (فرادة العجين)، واستدرجت زوجها لأجل التخلص منه.

وفي مايو/أيار الماضي، عُثر على جثة الغصن في أحد المستودعات في بريدة، مكبّلةً، وكانت هناك آثار دماء على مركبته.

ولاحقًا تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية في منطقة القصيم من ضبط القاتل، الذي تم الاتفاق معه على التخلص من الضحية بمساعدة الزوجة.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن القاتل قدم من ألمانيا حيث يقيم لاجئًا منذ بداية الأحداث في سوريا، قبل أن يتم الترتيب لتنفيذ جريمته في السعودية.