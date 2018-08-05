شن السياسي الكويتي والنائب السابق في هجوما كبيرا على ، متوقعا لها انهيارا اقتصاديا وشيكا، محذرا الكويتيين من الاستثمار بها خاصة بعد خسارة التأمينات الكويتية مبلغ 200 مليون دينار جراء انهيار شركة أبراج الإماراتية، كاشفا عن سبب هجوم نائب رئيس شرطة الفريق لإسرائيل مؤخرا رغم مدحه لها على مدى السنوات السابقة.

 

وقال “دشتي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “حذرنا مراراً ومنذ أكثر من عام من الاستثمار في الأمارات وقلنا منذ أكثر من عام على الجميع من تصفية استثماراته هناك لكن للأسف بعض الحكومات والأشخاص لم يستمعوا إليّ تحذيرنا شركة الأبراج الإماراتية والتي خسرت حكومة بها أكثر من 200مليون دينار هي البداية فقط! والقادم أفظع”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “تجار صهاينة قاموا بتصفية استثماراتهم في دبي المقدرة بأكثر من ترليون دولار، لهذا السبب يقوم إعلاميين ومغردين مثل ضاحي خلفان بمهاجمة اسرائيل هذه الأيام”.

وأكد “دشتي” على أن “الاقتصاد الإماراتي سينهار بشكل مريع وسريع رغم محاولات النظام هناك دعم الاقتصاد إلا ان كافة المحاولات بائت بالفشل. على الجميع الخروج من استثماراته بأقل خسارة رغم أنني اعتقد ان ذلك شبه مستحيل الأن.. وقد فان الفوت”.

ورغم سجله الحافل في مناصرة ووصف اليهود بأبناء العم وتأكيده مرارا على حقهم في إقامة دولة لهم وضمها للجامعة العربية، خرج “خلفان” مؤخرا محاولا إظهار نفسه بالمعادي لإسرائيل ووجودها باعتبارها السبب الرئيس في دمار الوطن العربي.

 

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”: “على العرب ان يدركوا هذه الحقيقة… ان اسرائيل لا هم لها إلا احداث الدمار للوطن العربي.. فهو السبيل الوحيد لكي تبقى مهيمنة”.