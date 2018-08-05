شن السياسي الكويتي والنائب السابق في مجلس الأمة عبد الحميد دشتي هجوما كبيرا على الإمارات، متوقعا لها انهيارا اقتصاديا وشيكا، محذرا الكويتيين من الاستثمار بها خاصة بعد خسارة التأمينات الكويتية مبلغ 200 مليون دينار جراء انهيار شركة أبراج الإماراتية، كاشفا عن سبب هجوم نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لإسرائيل مؤخرا رغم مدحه لها على مدى السنوات السابقة.

وقال “دشتي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “حذرنا مراراً ومنذ أكثر من عام من الاستثمار في الأمارات وقلنا منذ أكثر من عام على الجميع من تصفية استثماراته هناك لكن للأسف بعض الحكومات والأشخاص لم يستمعوا إليّ تحذيرنا شركة الأبراج الإماراتية والتي خسرت حكومة الكويت بها أكثر من 200مليون دينار هي البداية فقط! والقادم أفظع”.

حذرنا مراراً ومنذ أكثر من عام من الأستثمار في الأمارات وقلنا منذ أكثر من عام على الجميع من تصفية استثماراته هناك لكن للأسف بعض الحكومات والأشخاص لم يستمعوا إليّ تحذيرنا شركة الأبراج الأماراتية والتي خسرت حكومة الكويت بها أكثر من 200مليون دينار هي البداية فقط! والقادم افضع 💥 — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) August 4, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: “تجار صهاينة قاموا بتصفية استثماراتهم في دبي المقدرة بأكثر من ترليون دولار، لهذا السبب يقوم إعلاميين ومغردين مثل ضاحي خلفان بمهاجمة اسرائيل هذه الأيام”.

🛑 تجار صهاينة قاموا بتصفية استثماراتهم في دبي المقدرة بأكثر من ترليون دولار ، لهذا السبب يقوم إعلاميين ومغردين مثل ضاحي خلفان بمهاجمة اسرائيل هذه الأيام pic.twitter.com/0beAsrHvIq — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) August 4, 2018

وأكد “دشتي” على أن “الاقتصاد الإماراتي سينهار بشكل مريع وسريع رغم محاولات النظام هناك دعم الاقتصاد إلا ان كافة المحاولات بائت بالفشل. على الجميع الخروج من استثماراته بأقل خسارة رغم أنني اعتقد ان ذلك شبه مستحيل الأن.. وقد فان الفوت”.

سينهار الأقتصاد الأماراتي بشكل مريع وسريع رغم محاولات النظام هناك دعم الأقتصاد إلا ان كافة المحاولات بائت بالفشل .

على الجميع ان يتخارج من استثماراته بأقل خسارة رغم أنني اعتقد ان ذلك شبه مستحيل الأن💥وقد فان الفوت — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) August 4, 2018

ورغم سجله الحافل في مناصرة إسرائيل ووصف اليهود بأبناء العم وتأكيده مرارا على حقهم في إقامة دولة لهم وضمها للجامعة العربية، خرج “خلفان” مؤخرا محاولا إظهار نفسه بالمعادي لإسرائيل ووجودها باعتبارها السبب الرئيس في دمار الوطن العربي.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”: “على العرب ان يدركوا هذه الحقيقة… ان اسرائيل لا هم لها إلا احداث الدمار للوطن العربي.. فهو السبيل الوحيد لكي تبقى مهيمنة”.