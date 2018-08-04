كشف مغردون عبر موقع “تويتر”، عن سبب اقتحام الجمهور العُماني، مسرح ٍ غنائيّ، للمغني الاماراتي في مدينة صلالة العمانية.

 

وقال مغرّدون إن سبب هجوم الجمهور العُماني على المسرح، هو لمنع المغني الإماراتي من الغناء ضدّ .وفقَ ما ذكروه

وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ تدافع الجمهور العُماني في مهرجان صلالة السياحي خلال غناء عيضة المنهالي، دفع المنظمين الى إنهاء الحفل قبل موعده بحضور اكثر من 5 آلاف شخص داخل الصالة، فيما تجمهر ما يقارب نفس العدد خارج المسرح.

 