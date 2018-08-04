كشف مغردون عبر موقع “تويتر”، عن سبب اقتحام الجمهور العُماني، مسرح حفلٍ غنائيّ، للمغني الاماراتي عيضة المنهالي في مدينة صلالة العمانية.

وقال مغرّدون إن سبب هجوم الجمهور العُماني على المسرح، هو لمنع المغني الإماراتي من الغناء ضدّ قطر.وفقَ ما ذكروه

#عيضه_المنهالي :

بخصوص سالفة المغني الاماراتي عيضه المنهالي اللي غنى ف عمان كم قبل من يوم وقالوا ان بعض الجمهور دخلوا عشان يتصورون معه ومن هالخرابيط ، كله هياط والحقيقه انه كان بيغني على قطر ودخلوا عليه كانوا بيطلعونه جثه لكن غطوا عالموضوع وربكم ستر عليه pic.twitter.com/emWV357OUF — عمار اليافعي (@_A1601) ٤ أغسطس ٢٠١٨

كفو اهل عمان رجاحيل. ما يسمحون للغلط على قطر — Abo mohammed-Qttr (@Ned____Qtr) ٤ أغسطس ٢٠١٨

هجوم جمهور سلطنة عمان الشقيقه على عيضه المنهالي المطرب في صلاله يبي يغني ضد قطر🤣🤣🤣 https://t.co/pbKiiHP5X5 — Reham Alfaddaghi (@AlFaddaghi) ٤ أغسطس ٢٠١٨

كفو والله يا عيال قابوس .. جمهور من بعض رجال سلطنه عمان الشقيقة على الحيوان الاماراتي عيضه المنهالي وهروبه لأنه أراد أن يغني ضد قطر .. يستاهل اكثر .. https://t.co/3txcdFRYfI عبر @YouTube — ❤️فاطمة بنت جاسم❤️ (@IF_ICU) ٤ أغسطس ٢٠١٨

حفلة المطرب الاماراتي عيضه المنهالي بالأمس في صلاله محافظة عمان … هذه نتيجه حصار قطر وغباء حمود ريكي في التعامل مع عمان @abqatar @shaheensulaiti @mohdalsowaidi7 @Talalalkuwari @3issaqtr @jaberalharmi pic.twitter.com/spsjiYHhZl — شاهين (@stamimi2) ٣ أغسطس ٢٠١٨

وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ تدافع الجمهور العُماني في مهرجان صلالة السياحي خلال غناء عيضة المنهالي، دفع المنظمين الى إنهاء الحفل قبل موعده بحضور اكثر من 5 آلاف شخص داخل الصالة، فيما تجمهر ما يقارب نفس العدد خارج المسرح.