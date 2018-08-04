تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة ليخت ضخم يرسو على شاطئ “نيوم” شمال غرب البلاد، قالوا إنه يخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي كان قد اشتراه قبل مدة بـ 550 مليون دولار وأثار جدلا واسعا حينها.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع اليخت الضخم الفاره في ميناء “نيوم” شمال غرب السعودية، تلك المدينة الضخمة التي أعلن “ابن سلمان” العام الماضي عن خطة بنائها على مساحة 26500 كيلومتر مربع بتكلفة 500 مليار دولار.

يخت محمد بن سلمان والذي تبلغ قيمته 550 مليون دولار يرسو على سواحل نيوم في مملكه الضرائب والفقر ! pic.twitter.com/mdFyo8xNzf — تأبط شـراً (@tabbta30) August 2, 2018

الصورة التي أثارت جدلا واسعا وغضبا بين السعوديين، الذين استنكروا إهدار “ابن سلمان” مقدرات الشعب السعودي على نزواته الشخصية وتنفيذ مخططات تخدم أهدافه.

بالله هذا منظر يرسو عليه يخت بهالقيمة انت صلح الشاطئ بالاول وعمر بلادك الملحة بعدين اشتريه 😷 — om thawab (@omthawab1) August 2, 2018

جعله يغرق وهو عليه ولعد يبين له أثر. — مودْ الهذلي (@yS8h26a7y02BywC) August 2, 2018

ان شاء الله يكون قبره هو وابوه امين — المتسول (@msz1200) August 2, 2018

وفي أغسطس 2017 أعادَ ناشطون على مواقع التواصل، تداول مقطع فيديو، أظهر لحظة عبور يخت “سيرين”، الذي يملكه ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، قناةَ السويس، والذي يبلُغ ثمنه 550 مليون دولار.

ويعد اليخت في المركز الـ15 بين أكبر اليخوت في العالم، وصُنع عام 2011، ويبلغ طوله 439 قدمًا ويتّسع لـ24 ضيفًا يُمكن أن يمكثوا في 12 غرفة.

كما يضمّ مهبطَي طائرات وحائط تسلّق ومنتجع كامل التجهيز، إضافةً إلى 3 أحواض سباحة وغرفة تحت الماء.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قالت إنّ “ابن سلمان” اشترى اليخت في صيف عام 2014، أثناء قضائه إجازة بجنوب فرنسا، حين أُعجب به وهو أحد اليخوت التي كان يملكها رجل الأعمال الروسي “يوري شيفلر”.

وعلى الفور طلب محمد بن سلمان شراءه، بعدما دفع ثمنه 550 مليون دولار، بحسب الصحيفة الأمريكية.