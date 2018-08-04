دعا حزب الأمة الإسلامي الحكومة السعودية لتسليم السلطة بشكل سلمي، في إطار ما أسماه “عدم جر البلاد نحو المجهول”، قبيل كشف الحزب عن نشاطات ينوي القيام بها في سبيل تحقيق أهدافه.

وقال حزب الأمة في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو يظهر نايف الحربي والذي قد دعا سابقاً إلى ثورة ضد النظام الحاكم: ” إنّ حزب الأمة الإسلامي إذ يؤكد سلمية كافة النشاطات ليحذر السلطات #السعودية من مغبة المساس بالمشاركين وعائلاتهم”.

وأضاف الحزب في التغريدة التي رصدها “وطن”: ” كما يدعو الحزب السلطات لتسليم السلطة بشكل سلمي وعدم جر البلاد نحو المجهول”.

وتابع: “#نايف_رشيد_الحربي يتحدث عن ما حدث داخل كتيبة الأمن والحماية وهو يمثل عدد من العسكريين”.

إنّ حزب الأمة الإسلامي إذ يؤكد سلمية كافة النشاطات ليحذر السلطات #السعودية من مغبة المساس بالمشاركين وعائلاتهم

كما يدعو الحزب السلطات لتسليم السلطة بشكل سلمي وعدم جر البلاد نحو المجهول#نايف_رشيد_الحربي يتحدث عن ما حدث داخل كتيبة الأمن والحماية وهو يمثل عدد من العسكريين pic.twitter.com/GRtaTe1Srd — حزب الأمة الإسلامي (@islamicommapart) August 3, 2018

وظهر في الفيديو المرفق، نايف الحربي، وهو يقول: “معاكم نايف الحربي يتحدث من بلاد الحرمين من الرياض وقد عملت في سرية الأمير سلطان أو السرية الخاصة للأمن والحماية التي من مهامها توفير الأمن والحماية لوزير الدفاع ومساعد وزير الدفاع لفترة ما يقارب 14 عام”.

وعاود الحزب نشر تغريدة أخرى جاء فيها بيان صحفي، أكد فيه على “سلمية الدعوة والحراك الذي دعا له نايف الحربي، نافياً علاقة الدكتور احمد بن سعد الغامدي بالحزب منذ سنوات، إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي للحزب ينحصر بمكتب الأمانة برئاسة الدكتور عبد الله السالم”.

ورحب الحزب في بيانه بدعوة الحرب “الرافضة للظلم والاستبداد واستنهاض الشعب لاسترداد حقوقه المشروعة، مؤكداً على “حق الشعب في المطالبة بالحقوق والحريات وإطلاق كافة المعتقلين ظلماً في سجون السلطات السعودية”.

وقال أيضا: “إن موجة الاعتقالات هي نذير هبوب عاصفة الثورة التي ما تزال تغلي مراحلها وتنتظر ساعة الصفر والقشة التي ستقصم ظهر البعير”.

بيان حزب الأمة الإسلامي بخصوص دعوة البطل (#نايف_رشيد_الحربي)

✔وقد أكد البيان على أهمية سلمية الدعوة والحراك.

✔كما نفى البيان علاقة الدكتور أحمد بن سعد الغامدي بالحزب منذ سنوات.

✔وأشار البيان أيضا إلى الهيكل التنظيمي للحزب وحصره بمكتب الأمانة فقط برئاسة الدكتور عبدالله السالم pic.twitter.com/ykp3tHY8Q0 — حزب الأمة الإسلامي (@islamicommapart) August 4, 2018

وسبق أن حذر حزب الأمة الإسلامي السلطات السعودية من المساس بـ نايف الحربي، وهو الذي قد دعا أخيراً إلى إسقاط النظام الحاكم في المملكة، في مقطع فيديو.

ونشر حساب “حزب الأمة الإسلامي” مقطع فيديو ظهر فيه الحربي، وهو يُعلن الثورة ضد النظام الحاكم وإسقاطه عن قريب، بحسب ما جاء في الفيديو الذي رصده “وطن”.

حزب الأمة الإسلامي يحذر السلطات #السعودية من المساس بالبطل نايف الحربي لن يقبل الشعب تصرفات وأداء السلطات في إدارة البلاد وحربها المعلنة ضد #الإسلام والمسلمين نايف رشيد الحربي أحد الأبطال الغيورين الذين يواجهون الإستبداد ويرفضون مصادرة الحقوق والحريات ويطالبون باطلاق المعتقلين pic.twitter.com/kV7QBppSVG — حزب الأمة الإسلامي (@islamicommapart) July 31, 2018

هذا وتمارس السلطات السعودية سياسة الاعتقال التعسفي ضد كل من ينتقد النظام الحاكم في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من خطوة ما تقوم به سلطات المملكة.