في واقعةٍ غريبة، تبيّن هشاشة “الأمن والأمان” الذي تتغنى به السلطات السعودية، نجح مجهولٌ في احتجاز 144 شخصاً من الجنسين بأحد المواقع في الفرعة بمحافظة وادي الدواسر.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أن الأمن داهم موقع احتجاز هذه المجموعة الكبيرة من “مجهولي الهوية”، وتحرير 144 شخصاً بينهم 22 امرأة.

وبيَّنت المصادر أنه يجري ملاحقة المتسبب في عملية احتجاز هؤلاء المجهولين بعد جمع المعلومات كافة.

ولفتت الى انه تم تسليم “المجهولين” للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم.

واستغرب مغرّدون إقدام شخص واحد على هكذا عملية.

مجهول واحد يحتجز هؤلاء كلهم !!!!..؟؟؟؟؟ — ابو راكان (@mahdi50130) ٣ أغسطس ٢٠١٨

شيء عجيب …

١٢٤ شخص يحتجزهم مجهول ..!!!! — محمد أبوبكر (@abubakr4545) ٣ أغسطس ٢٠١٨

احتجزهم مجهول وكيف احتجزهم وهل قبض عليه طيب وليش يحتجزهم😐 — nada fhad🕊 (@nadafhad) ٤ أغسطس ٢٠١٨

يجب العمل على طبط الحدود الجنوبيه يجب معالجه الخلل وماهي الطريقه التى استطاعو بها تجاوز الحدود والعمل على معاجتها — a~~~k (@khaled20001612) ٣ أغسطس ٢٠١٨