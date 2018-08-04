في واقعةٍ غريبة، تبيّن هشاشة “الأمن والأمان” الذي تتغنى به السلطات ، نجح مجهولٌ في احتجاز 144 شخصاً من الجنسين بأحد المواقع في الفرعة بمحافظة وادي الدواسر.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، أن الأمن داهم موقع احتجاز هذه المجموعة الكبيرة من  “مجهولي الهوية”،  وتحرير  144 شخصاً بينهم 22 امرأة.

وبيَّنت المصادر أنه يجري ملاحقة المتسبب في عملية احتجاز هؤلاء المجهولين بعد جمع المعلومات كافة.

ولفتت الى انه تم تسليم “المجهولين” للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم.

 

واستغرب مغرّدون إقدام شخص واحد على هكذا عملية.

 