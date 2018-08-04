في تحليل جديد للموقف السعودي من القضية الفلسطينية وتراجع الملك سلمان عن القبول بصفقة القرن الأمريكية رغم تأييدها بالبداية، قال حمزة الحسن السياسي السعودي البارز إن هذا التحول المفاجئ يرجع لعدم وفاء “ترامب” بوعوده للسعودية بشأن محاصرة إيران والتضييق عليها وليس نصرة للقدس أو دعما للفلسطينيين.

وأكد “الحسن” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) أن التحول السعودي في الموقف من فلسطين لم يكن عبثا أو “استهبالا” أو بدون حسابات، بل هو تحول يدل على أن القضية مجرد لعبة مساومات، وليست قضية مبدأ.

وتابع “ودائما ما يتذرع آل سعود وطبالوهم بأن الفلسطيني باع ارضه وقضيته فلم ندفع نحن الثمن؟ تأسيس باطل على معطيات باطلة ليصل الى استنتاج باطل!”.

٨ اذن لم يكن التحول السعودي في الموقف من فلسطين عبثا او استهبالا، او بدون حسابات. وهو تحول يدل على ان القضية مجرد لعبة مساومات، وليست قضية مبدأ، ودائما ما يتذرع آل سعود وطبالوهم بأن الفلسطيني باع ارضه وقضيته فلم ندفع نحن الثمن؟

تأسيس باطل على معطيات باطلة ليصل الى استنتاج باطل! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

وأوضح المعارض السعودي المقيم بلندن أن الذي حدث أن الرياض سعت بجهدها الباطل لإنجاح صفقة القرن “استدعت ابو مازن وقرعته وهددته وأنذرت الأردن ليقبل او ليجوع ان لم يتخل عن موقفه بشأن القدس.”

وأضاف: “لكن المشروع السعودي الاسرائيلي فشل: فلا ابو مازن تنازل، ولا الفلسطيني تهاون، بل فجر انتفاضة بوجه العدو لاتزال قائمة الى اليوم”.

٩ الذي حدث ان الرياض سعت بجهدها الباطل لانجاح صفقة القرن. استدعت ابو مازن وقرعته وهددته. وأنذرت الأردن ليقبل او ليجوع ان لم يتخل عن موقفه بشأن القدس. لكن المشروع السعودي الاسرائيلي فشل: فلا ابو مازن تنازل، ولا الفلسطيني تهاون، بل فجر انتفاضة بوجه العدو لاتزال قائمة الى اليوم. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

ولفت حمزة الحسن إلى أن هذه الأحداث أدت إلى أن صفقة القرن ماتت قبل أن تولد، “ولم يبق منها سوى العار لآل سعود، والخزي، وسوء السمعة، ونزيف الشرعية المزعومة، والقيادة المزعومة.”.. حسب وصفه.

واستطرد: “في نفس الوقت لم تحصل الرياض على ما تريد من مواقف مأمولة تجاه إيران او تجاه العدوان على اليمن وآخرها ما جرى في الحديدة وضرب البارجة وعدم استخدام المندب”.

١٠ ماتت صفقة القرن قبل أن تولد. ولم يبق منها سوى العار لآل سعود، والخزي، وسوء السمعة، ونزيف الشرعية المزعومة، والقيادة المزعومة.

في نفس الوقت لم تحصل الرياض على ما تريد من مواقف مأمولة تجاه ايران او تجاه العدوان على اليمن وآخرها ما جرى في الحديدة وضرب البارجة وعدم استخدام المندب — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

وأشار “الحسن” إلى أن الرياض شعرت بأن “ترامب” قد خدعها بشأن وعوده لمحاصرة إيران: “شعرت الرياض بأن ترامب يسير على نهج اوباما في سياسته تجاه إيران، وهو الآن يقول لهم: اذهبوا قاتلوا ايران لوحدكم ونحن واسرائيل من ورائكم، وهذا هو مشروعكم لذلك: الناتو العربي”.

١١ شعرت الرياض بأن ترامب يسير على نهج اوباما في سياسته تجاه ايران، وهو الآن يقول لهم: اذهبوا قاتلوا ايران لوحدكم ونحن واسرائيل من ورائكم، وهذا هو مشروعكم لذلك: الناتو العربي.

وفشلت الرياض في استجلاب قوات امريكية ضخمة تشارك فيها. حاولت تحفيز الموقف في قضية الناقلات فلم تنجح. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

وأكمل: “هنا التفّ الملك سلمان وقال أنا من اصنع السياسة وليس ابني، قيل ان الملك قضى على صفقة القرن؛ والحقيقة هي أن الصفقة ماتت قبل ذلك بوقت طويل!”.

وتابع: “الملك اراد في تحوله (إعادة المساومة) مع ترامب ونتنياهو. إذا لم نحصل على ما نريد بشأن إيران واليمن وربما لبنان، نغيّر رأينا في فلسطين!”.. بحسب تحليل المعارض السعودي”.

١٢ هنا التفّ الملك سلمان وقال أنا من اصنع السياسة وليس ابني.

قيل ان الملك قضى على صفقة القرن؛ والحقيقة هي أن الصفقة ماتت قبل ذلك بوقت طويل!

الملك اراد في تحوله (إعادة المساومة) مع ترامب ونتنياهو. اذا لم نحصل على ما نريد بشأن ايران واليمن وربما لبنان، نغيّر رأينا في فلسطين! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

وقال حمزة الحسن بنهاية تغريداته: “سيثبت المستقبل أن الرياض متى نجحت في مساوماتها، فإنها ستغير مجددا موقفها (الكلامي حتى الآن) وتعود الى صفقة البيع للقضية!”.

وأضاف: “يدلنا ذلك على أن الحرب الاعلامية والسياسية السعودية ع الفلسطينيين في الاعلام والتواصل قائمة وأن اللقاءات مع الصهاينة متواصلة، وان التنسيق بشأن ايران وغيرها قائم!”.

١٤ سيثبت المستقبل أن الرياض متى نجحت في مساوماتها، فإنها ستغير مجددا موقفها (الكلامي حتى الآن) وتعود الى صفقة البيع للقضية!

يدلنا ذلك ان الحرب الاعلامية والسياسية السعودية ع الفلسطيين في الاعلام والتواصل قائمة وان اللقاءات مع الصهاينة متواصلة، وان التنسيق بشأن ايران وغيرها قائم! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) August 4, 2018

وأواخر يوليو الماضي قال دبلوماسي عربي بارز في الرياض لوكالة “رويترز” للأنباء، “إنّ الملك السعودي هو من يتخذ القرارات بشأن “صفقة القرن” الآن، وليس ولي العهد”.

جاء ذلك، وفق “رويترز”، وسط سعي السعودية إلى تهدئة المخاوف من احتمال أن تؤيّد اتفاقا أميركيًا ينحاز للإسرائيليين في قضيتي القدس واللاجئين، بعدما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنّ ولي العهد السّعودي، محمّد بن سلمان، اقترح على الإدارة الأميركيّة أن تكون أبو ديس عاصمةً لفلسطين، ضمن صفقة القرن.

وقال دبلوماسيون ومحللون لـ”رويترز” إن الضمانات الخاصة التي قدمها الملك سلمان للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ودفاعه العلني عن المواقف العربية الثابتة في الأشهر الأخيرة، ساعد في تغيير تصورات بأن السعودية غيرت موقفها تحت قيادة بن سلمان.

وأضاف المسؤول العربي البارز أنّ “خطأ الولايات المتحدة أنها اعتقدت أن بإمكان دولة واحدة الضغط على بقية الدول للتسليم، لكن الأمر لا يتعلق بالضغط. لا يملك زعيم عربي التخلي عن القدس أو الفلسطينيين”.

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ”رويترز”، في كانون الأول الماضي إن بن سلمان ضغط على عباس لتأييد الخطة الأميركيّة، رغم مخاوف من أنها لا تعطي الفلسطينيين سوى حكم ذاتي محدود داخل مناطق غير مترابطة من الضفة الغربية المحتلة، دون الحق في العودة للاجئين الذين نزحوا من ديارهم في حربي 1948 و1967.

وتشكّل صفقة القرن تراجعًا حتّى عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في عام 2002، والتي عرضت خلالها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل كامل، مقابل الاتفاق على إقامة دولة للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

ونفى مسؤولون سعوديون وجود أي خلاف بين الملك سلمان، الذي أعلن تأييده للمبادرة، وولي عهده الذي غيّر سياسات راسخة بشأن قضايا كثيرة في السعودية، وقال لمجلة أميركيّة في نيسان/أبريل الماضي، إن من حق الإسرائيليين العيش في سلام على أراضيهم – وهو تصريح نادر من زعيم عربي.