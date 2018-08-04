أعلن الحوثيون، السبت، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في عسير قرب خميس مشيط بطائرة مسيرة.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عن مصدر في “سلاح الجو المسير” قوله إنّ: “الغارات على قاعدة الملك خالد الجوية استهدفت مربض الطائرات التي تنفذ هجمات عدوانية على اليمن”.

وقالت القناةُ إنّ الغارات على قاعدة الملك خالد الجوية تمت بطائرة من نوع “قاصف1”.

وقاعدة الملك خالد الجوية تتبع لسلاح الجو الملكي السعودي، تبعد حوالي 200 كيلو متر عن الحدود اليمنية، وتعتبر مركز قيادة المنطقة الجنوبية وفيها ثكنات للجيش وكليات عسكرية.

وتم تصميم القاعدة وبنايتها من قبل جيش الولايات المتحدة والقوات الجوية الأمريكية. وتم بناؤها عام 1960.

جديرٌ بالذّكر أن الحوثيون أعلنوا الشهر الماضي استهداف مطار أبوظبي الدولي بقصف نفذته طائرة بدون طيار، فيما نفت الإمارات الحادثة.

ونشر المطار الإماراتي تغريدة أكد فيها وقوع حادث تسببت فيه مركبة لنقل الإمدادات ولم يؤثر على سير العمليات، دون توضيح إن كان يقصد الموضوع ذاته.