رد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان على الكاتبة الإماراتية المقربة من النظام مريم الكعبي، بعد تطاولها على قطر وقناة “الجزيرة” التي وصفتها بوكر الثعابين.. حسب زعمها.

وقال “ريان” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ردا على تطاول “الكعبي”:”اذا كانت الجزيرة كما تقول الكاتبة الاماراتية مريم الكعبي وكر الثعابين وبيت خفافيش الظلام،فمن يكون من قرصنوا وكالة الانباء القطرية ، وفبركوا تصريحات لأمير قطر، تمهيدا لغزو بلاده،كما كشفت انترسبت مؤخرا؟”.

وتابع ساخرا:”اللي استحوا ماتوا”.

اذا كانت الجزيرة كما تقول الكاتبة الاماراتية مريم الكعبي وكر الثعابين وبيت خفافيش الظلام،فمن يكون من قرصنوا وكالة الانباء القطرية ، وفبركوا تصريحات لأمير قطر، تمهيدا لغزو بلاده،كما كشفت انترسبت مؤخرا؟إلي استحوا ماتوا #الامارات #الخليج ⁦@maryam1001⁩ https://t.co/Puccd9AeQd — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وكالعادة فإن أبواق محمد بن زايد تتهرب من المواجهة والنقاش، لعدم الوقوع في حرج أمام المتابعين لاعتمادهم بتغريداتهم على حزمة من الأكاذيب والافتراءات، حيث قامت الكاتبة الإماراتية “الكعبي” بحظر حساب جمال ريان وهربت من المواجهة.

على خطى ضاحي خلفان ، الكاتبة الاماراتية مريم الكعبي ، تقوم بحظري على تويتر ، اعرف ان ضاحي خلفان قام بحظري خوفا من ان اسأله عن مصير الذين اغتالوا المبحوح في دبي تحت أعينه التي لا تنام ، ولكن مريم الكعبي لماذا تخاف مني؟ ما الذي فعلته هي أيضا ؟@maryam1001 #الامارات #الخليج pic.twitter.com/OtfEfvPMN0 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف “ريان” في تغريدة أخرى خاطب فيها “الكعبي”:”انا في قلب الجزيرة ، والجزيرة في قلبي، إحمدي الله انها مازالت متمسكة بمهنيتها ، تعرض الرأي والرأي الاخر لدول الحصار،لم تنحدر الى مستوى اعلام دول الحصار”.

واستطرد:”رغم ان طلب اغلاق قناة الجزيرة ضمن المطالب ١٣، كل ما فعلته الجزيرة انها فضحت مخططات قادة الحصار وكشفت ألاعيبهم”.

يا @maryam1001 انا في قلب الجزيرة ، والجزيرة في قلبي، إحمدي الله انها مازالت متمسكة بمهنيتها ، تعرض الرأي والرأي الاخر لدول الحصار،لم تنحدر الى مستوى اعلام دول الحصار ،رغم ان طلب اغلاق قناة الجزيرة ضمن المطالب ١٣، كل ما فعلته الجزيرة انها فضحت مخططات قادة الحصار وكشفت ألاعيبهم pic.twitter.com/7Jt2INwrs6 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وفي محاولة جديدة من “عيال زايد” لتشويه صورة قطر بعد أن صار رجال محمد بن زايد أمثال قرقاش وخلفان والطبال وسيم يوسف (كروتا محروقة)، دفع النظام الإماراتي يدفع بعناصره النسائية لمهاجمة قطر وقناة “الجزيرة” التي كان لها الدور الأكبر في فضح مخططات قادة الحصار وكشف ألاعيبهم.

الكاتب الإماراتية المقربة من ولي عهد أبو ظبي مريم الكعبي، خرجت قبل يومين لتهاجم قطر وتصف قناة “الجزيرة” بأنها (وكر الثعابين وبيت خفافيش الظلام).

وزعمت “الكعبي” في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) الأربعاء الماضي ما نصه:” بالأمس كشف أحد العاملين في قناة الجزيرة لبرنامج على مسئوليتيً عن أن المؤامرات التي تحاك في وكر الثعابين وبيوت خفافيش الظلام قناة الجزيرة لم تنته وأن الأيام القادمة ستشهد سلسلة جديدة من الأكاذيب التي يتم حبكها ضد دول المقاطعة: مصر والسعودية والإمارات والبحرين”.

بالأمس كشف أحد العاملين في قناة الجزيرة لبرنامج على مسئوليتيً عن أن المؤامرات التي تحاك في وكر الثعابين وبيوت خفافيش الظلام قناة الجزيرة لم تنته وأن الأيام القادمة ستشهد سلسلة جديدة من الأكاذيب التي يتم حبكها ضد دول المقاطعة : مصر والسعودية والإمارات والبحرين .#الجزيرة — مريم الكعبي (@maryam1001) ١ أغسطس ٢٠١٨

وسبق لمريم الكعبي صاحبت التصريحات المثيرة للجدل دائما، أن تضامنت مع بشار الأسد ضد ضربات التحالف الثلاثي للنظام السوري في أبريل الماضي، حيث لم يلفت انتباهها صرخات أطفال دوما وجثثهم التي ملأت المستشفيات بعد مجزرة الكيماوي، وخرجت لتعلن أسفها على ضرب نظام بشار المجرم وتهاجم التحالف الثلاثي، حيث شبهت الأمر بغزو العراق.

ودائما ما تدعم “الكعبي” أيضا النظام القمعي في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وتصف جميع المعارضين له بالإخوان الإرهابيين، ليتضح أنها تسير على خط السياسة الإماراتية التي وضعها محمد بن زايد تماما.