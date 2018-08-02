في أعقاب تداول الفيديو الذي أثار موجة جدل واسعة حول تعمد أفراد من شرطة المرور في الأردن بمخالفة السيارات السعودية دون غيرها، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع آخر يظهر تعمد أحد المواطنين الأردنيين إلقاء نفسه على سيارة لأحد السعوديين في الأردن بهدف ابتزازه.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أكد أحد المواطنين الأردنيين بأن هذه الظاهرة انتشرت في محافظة المفرق، مؤكدا بأن المواطن الأردني الذي ظهر في الفيديو تعمد القيام بهذا الأمر بهدف “النصب” على السعودي والحصول منه على الأموال، مطالبا الجميع بالحذر.

#فيديو 🔴 .

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مواطن أردني يوثق قيام شاب في #الأردن يقوم برمي نفسه بالقرب من سيارة سائح سعودي ليتظاهر بأنه اصطدم به رغبة بالحصول على التعويض المالي !!.

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. pic.twitter.com/mJqwszhZUz — خبر عاجل (@AjelNews24) August 1, 2018

وفور انتشار الفيديو الذي جاء بعد واقعة المخالفات للسيارات السعودية، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعبة أمن وقائي اقليم الشمال تمكنوا ليل الأربعاء الخميس وخلال كمين خاص ، من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادثة الدهس.

ولفت المصدر الى أنه بوشرت التحقيقات مع مفتعل الحادث .

وأهاب بكافة السائقين “تجنب الوقوع ضحية لمثل أولئك المحتالين واتباع كافة الإجراءات القانونية وعدم إنهاء مثل تلك الحوادث خارج إطار القانون”.

وأضاف أنّه “في حال الشك بافتعال الحادث إبلاغ أقرب مركز أمني”.

يشار إلى أن نشر هذا الفيديو تزامن مع ما تداول ناشطين سعوديين مقطع فيديو آخر قالوا إنه يظهر تعمد شرطة المرور في المملكة الأردنية الهاشمية، مخالفة السيارات الحاملة للوحات سعودية دون غيرها.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر أحد السعوديين الزائرين للأردن وهو يؤكد بأنه تم إلصاق مخالفة مرورية على سيارته دون ان يتم مخالفة السيارات التي تحمل لوحات أردنية وتقف في نفس المكان الذي يقف فيه.

وبحسب الفيديو، فقد استعرض الشاب السعودي المخالفة التي تم مخالفته بها، موضحا بأن خلفه سيارة أردنية لم تتم مخالفتها، في حين تم مخالفة سيارة سعودية أخرى تقف خلفها.