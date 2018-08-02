قدمت المذيعة بقناة “بي بي سي” عربي رانيا العطار اعتذارا لما بدر منها من إساءة لتاريخ الكويت وزعمها انها كانت تابعة للعراق قبل عام 1920.

وقالت “العطار” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” طرحت سؤالا في حلقة ترندينغ أمس فهم منه اني اتبنى مقولة أن الكويت كان جزءا من العراق قبل العام 1920، وكان يجب ان أوضح ان بعض العراقيين هم من يقولون ذلك، بغض النظر عن صحة الادعاء من عدمه. أود ان أؤكد اني كصحافية لا اتبنى أي وجهة نظر سياسية “.

طرحت سؤالا في حلقة ترندينغ أمس فهم منه اني اتبنى مقولة أن الكويت كان جزءا من العراق قبل العام 1920، وكان يجب ان أوضح ان بعض العراقيين هم من يقولون ذلك، بغض النظر عن صحة الادعاء من عدمه. أود ان أؤكد اني كصحافية لا اتبنى أي وجهة نظر سياسية – — Rania Alattar (@RAttarBBC) August 2, 2018

وأضافت في تغريدة أخرى:” بل أعرض وجهات النظر المختلفة في أسئلتي متيحة للضيوف الاجابة عليها. فاقبلوا اعتذاري الشديد عن الخطأ غير المقصود.”

بل أعرض وجهات النظر المختلفة في أسئلتي متيحة للضيوف الاجابة عليها. فاقبلوا اعتذاري الشديد عن الخطأ غير المقصود. — Rania Alattar (@RAttarBBC) August 2, 2018

وكانت مذيعة “بي بي سي”، قد أدلت بتعليقات أثناء برنامجها في القناة واستضافتها للمحامية الكويتية أريج عبدالرحمن حمادة، للحديث عن الغزو العراقي، حيث ذكرت أن “الكويت كانت جزءًا من العراق قبل العام 1920، ولكن بريطانيا منحتها هذا الحق لاحقًا، وأن صدام حسين قام بالغزو منفردًا”.

وردت المحامية حمادة على تعليق المذيعة، مؤكدةً أن الكويت دولة مستقلة، مطالبةً بتغيير هذه الأفكار في المناهج العراقية، إلا أن تعليقات المذيعة أشعلت غضب الكويتيين الذين رفضوها وطالبوا القناة بالاعتذار؛ بسبب الإساءة التي تعرضت لها بلادهم على لسان إحدى مذيعاتها.