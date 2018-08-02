في واقعة أثارت إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض مد يه للسلام على رئيس مدينة “” المحتلة خوان فيفاس.

 

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن” يوثق الواقعة، حيث رفض الشرطي المغربي مصافحة رئيس المدينة الإسباني، مما سبب له حرج بالغ أمام عدسات المصورين ووسائل الإعلام التي غطت الحدث.

 

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس سبتة إلى الحدود برفقة الجديد بابلو كسكادو في إطار ملف الهجرة السرية.

بالفيديو… شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة أش واقع

Posted by ‎آش واقع – Achewa9e3‎ on Wednesday, August 1, 2018

 

وتسبب الفيديو بضجة كبيرة، حيث أثار تصرف الشرطي المغربي إعجاب نشطاء مواقع التواصل الذين أثنوا على وطنية وشجاعة الشرطي.

 

وجاءت هذه الزيارة التفقدية على خلفية تمكن أكثر من 600 مهاجر إفريقي من الوصول إلى سبتة المحتلة الخميس المنقضي بعد أن تسلقوا سياجين على الحدود مع ومهاجمة بعضهم عناصر الشرطة بمادة كيماوية وبراز.