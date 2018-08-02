في واقعة أثارت إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض شرطي مغربي مد يه للسلام على رئيس مدينة “سبتة” المحتلة خوان فيفاس.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن” يوثق الواقعة، حيث رفض الشرطي المغربي مصافحة رئيس المدينة الإسباني، مما سبب له حرج بالغ أمام عدسات المصورين ووسائل الإعلام التي غطت الحدث.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس سبتة إلى الحدود برفقة رئيس حزب الشعب الإسباني الجديد بابلو كسكادو في إطار ملف الهجرة السرية.

بالفيديو… شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة أش واقع Posted by ‎آش واقع – Achewa9e3‎ on Wednesday, August 1, 2018

وتسبب الفيديو بضجة كبيرة، حيث أثار تصرف الشرطي المغربي إعجاب نشطاء مواقع التواصل الذين أثنوا على وطنية وشجاعة الشرطي.

و يوزع ، چوووول 😂😂👍 شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس حكومة سبتة المحتلة 😂😂

عنصر من شرطة الحدود المغربية بمعبر سبتة يتجاهل مصافحة رئيس حكومة سبتة بحضور الرئيس الجديد للحزب الشعبي اليميني الإسباني، خلال زيارته… https://t.co/oD4FD8px16 — Fresioso Wail (@FresiosoWail) August 1, 2018

على #الحدود … شرطي مغربي يرفض السلام على الحاكم الاسباني لمدينة سبتة المحتلة …. صفعة أمام كاميرات #اسبانيا … https://t.co/mZHimk8xqs — jawad bensaid (@jawadbensaid) August 1, 2018

شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة

نطالب لتكريم هذا الشرطي الشريف في ظل الكثير من أشباه الرجال وجدنا رجلا . https://t.co/kvDe29w7BL — أبو سعد المغربي 🇲🇦 (@kaichach2) August 2, 2018

لقطة تاريخية للرئيس ستظل بذهنه رائع https://t.co/Mqas5JeXoO — M.Alaoui Abdessamad (@alaouijournalis) August 2, 2018

وجاءت هذه الزيارة التفقدية على خلفية تمكن أكثر من 600 مهاجر إفريقي من الوصول إلى سبتة المحتلة الخميس المنقضي بعد أن تسلقوا سياجين على الحدود مع المغرب ومهاجمة بعضهم عناصر الشرطة بمادة كيماوية وبراز.