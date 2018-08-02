تسببت زلة لسان الرئيس اللبناني ميشال عون أثناء تخريج كتيبة تابعة للجيش اللبناني وتحمل اسم “فجر الجرود” بموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تسجيل فيديو تداوله الناشطون ورصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الضباط خلال حفل تخريج دفعة من ضباط الجيش اللبناني من المدرسة الحربية وهو يطلب من الرئيس اللبناني إطلاق اسم “فجر الجرود” على الدورة العسكرية الجديدة، ليوافق عون على الطلب بزلة لسان، حيث قال: فلتسمى دورتكم دورة فجر القرود”.

خلال مراسم تخريج ضباط الجيش اللبناني..

طلب قائد الدورة من الرئيس اللبناني ميشيل عون تسمية دورته "دورة فجر الجرود".

فردَّ عليه الرئيس اللبناني: "فلتُسمّى دورتكم دورة فجر القرود"😂 pic.twitter.com/TMONaUzkEA — د.عبدالرحمن العلي (@abd1234alii) August 2, 2018

الهفوة، التي إرتكبها عون، إنتشرت بشكلٍ لافت على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وتحوّلت إلى مادّة للسخريّة والفكاهة من أداء الطبقة السياسيّة، وللتلميح إلى إستمرار الفساد وغياب القانون ودولة المؤسّسات.

وللسخرية من الرئيس، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:”#فجر_القرود” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في لبنان خلال الساعات الماضية.

هذه أبعد من زلة لسان.

السوريون اعتادوا عشرات السنين تسمية الشبيحة وعائلاتهم بالقرود!

اليوم لعل القرود تمكنت من مخيلة وتفكير وعقل الرئيس #ميشيل_عون

وألف تحية لجيش القرود!#لبنان pic.twitter.com/CDGlwrimTn — Dr.Hani Al Malazi (@Hanimalazi) August 2, 2018

ميشيل عون مندوب حزب الله في رئاسة لبنان،حضر تخريج دفعة ضباط لبنانيين،اقترحوا عليه تسمية الدوره "دورة الجرود،فاعطاهم الامر مكررا اسم الدوره"دورة القرود"""ا،بوتفليقه أخر! — Habib Saleh (@HabibSa52543064) August 1, 2018

#فجر_القرود

اي بتضحك ليش لا؟؟ و انا سمعتها و ضحكت و عدتها كذا مرة. هو مش الله زعيمك او زعيمي لما يغلط هيك غلطة رح اضحك علي. اذا خي عمل هيك رح اضحك علي و استلمو شهر على هيك نهفة و ميشال عون مش اغلى من خيِّ. — Fadi Manana (@FadiManana) August 2, 2018

بتعرفو ليش قال #فجر_القرود ؟ لأن جمهورو بلش ينط لما باسيل مثل التوتو راح على التينة 😂 — محمد شمس الدين (@Kami2kira) August 2, 2018

مَس بأيده فخامة الرئيس ، لازم يجيب سيرة اصهرته بكل خطاب وبكل كلمة بيقولها #فجر_القرود — غياث غياث (@9d970L2AdT0Bslc) August 2, 2018

مجلس النواب ١/٨/٢٠١٨ #فجر_القرود

تحياتنا للقائد الكبير الجنرال#ميشال_عون

هيك شعب ميت بدو هيك

حكام حراميه قرده وخنازير

نحن منستاهل اكتر من هيك pic.twitter.com/OXdjWUUlF6 — الاسعاف الحربي (@0pL7NYrCA4SYZ3U) August 2, 2018