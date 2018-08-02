تسببت زلة لسان ميشال عون أثناء تخريج كتيبة تابعة للجيش اللبناني وتحمل اسم “” بموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي تسجيل فيديو تداوله الناشطون ورصدته “وطن”، فقد ظهر أحد الضباط خلال حفل تخريج دفعة من ضباط من المدرسة الحربية وهو يطلب من الرئيس اللبناني إطلاق اسم “فجر الجرود” على الدورة العسكرية الجديدة، ليوافق عون على الطلب بزلة لسان، حيث قال: فلتسمى دورتكم دورة ”.

الهفوة، التي إرتكبها عون، إنتشرت بشكلٍ لافت على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وتحوّلت إلى مادّة للسخريّة والفكاهة من أداء الطبقة السياسيّة، وللتلميح إلى إستمرار الفساد وغياب القانون ودولة المؤسّسات.

 

وللسخرية من الرئيس، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:”#فجر_القرود” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في خلال الساعات الماضية.

 

 