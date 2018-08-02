واصل الداعية السعودي عبد العزيز الريس نفاقه وتطبيله لحكام السعودية، معربا عن شماتته بالدعاة والعلماء الذين جرى اعتقالهم وكان آخرهم الدكتور عبد العزيز الفوزان.
وقال “الريس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحزبية غباء أو تغابي، وجهل أو تجاهل! . أين سجن المصلح من المفسد؟! سُجن نبي ﷲ يوسف لعفته، والإمام أحمد لاعتقاده السلفي. وسُجن الحزبيون لبدعة الثورات (الخروج). . كم تسبب الحزبيون في الدمار والخراب! أنسيتم نفخهم في ثورة سوريا ثم تهييجهم على ولاتنا؟ . الحمدلله الذي سلط عليهم ولاتنا”.
الحزبية غباء أو تغابي،
وجهل أو تجاهل!
.
أين سجن المصلح من المفسد؟!
سُجن نبي ﷲ يوسف لعفته،
والإمام أحمد لاعتقاده السلفي.
وسُجن الحزبيون لبدعة الثورات (الخروج).
.
كم تسبب الحزبيون في الدمار والخراب!
أنسيتم نفخهم في ثورة سوريا ثم تهييجهم على ولاتنا؟
.
الحمدلله الذي سلط عليهم ولاتنا
— د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) August 1, 2018
من جانبهم، استنكر المغردون المتابعون له شماتته من سجن العلماء والدعاة، مؤكدين بأن الدور قادم عليه لا محاله، في حين طالبه البعض بإثبات اتهاماته بحق الدعاة المعتقلين الذين اتهمهم بالتحريض على ولاة الأمر.
سيأتي الدور عليك ياأحمق وعلى كل أدعياء السلفية ممن صفق وهلل لاعتقال الدعاة والمصلحين وسجنهم
سياتيك الدور فلا تفرح كثيرا
— محمد ..العتيق ( أبو معاذ ) (@AL_ateeek) August 1, 2018
اين تهييجهم على ولاتنا انت كنت صادق اعطيني شيخ واحد بالسعوديه قام بالتهييج على ولاتنا وقال ادعوكم للخروج عليهم ومناطحتهم .. آتيني بالدليل والا فأنت كاذب .. عندكم من ينصح ولي الامر ومن ينتقد المنكرات ببلادنا معناته يهيج على ولي الامر؟
— amnah (@amoon700011) August 1, 2018
{وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ}
مازال أثرهم باقي ياشيخنا الفاضل لا تقلق ..=)
لا تنسى أنَّ لديهم أطفال سيكبرون ومحبين للدين وأهله ياصاحب الدين !
وسيتوارث الحق أجيالًا تلوا أجيال ولن يدع الله أحدًا يغلب ديننا مهما كانت قوته وجبروته فالله غالبٌٌ على أمره
— شادن #الغوطة (@ms__shaden) August 1, 2018
وأمر آخر يا عبد العزيز
هل كان ( المحرضون ) هم السبب في خروجهم، أم المستبد الظالم؟
ثم ماذا عن مواقفك المتخبطة تجاه الثورات؟
اليمن غير عن سوريا، وفي مصر موقف آخر ! .
لخدمة من هذه المواقف؟!
هلّا سألت نفسك بصدق عن دور الحكومات العربية في ظلم الشعوب الثائرة المطالبة بحقوقها؟!
— يوماً ما ! (@A_alqrshi123) August 1, 2018
والحمد لله الذي سلط ترامب على ولاتكم اين اموالكم اين هيئة منكركم اين فتاوى تحريم السياقة اين الوهابية والعاقبة للمتقين سيخرج هؤلاء من السجن معززين و سيضرب بالنعال على استاهكم
— زين العابدين (@Zinabi2) August 1, 2018
من يقرا تغريداتك يظن ان الشماتة من الدين و من عمل السلف
قبحك الله و فضحك في جوف بيتك
قولوا امين
— نورالدين الجزائر (@Neddine_Algerie) August 1, 2018
سجن نبي الله و الإمام أحمد
بينما سجن العلماء لأنهم حزبيون
من الغباء ما قتل و انت مجرد ورقة سيحرقوك مثلما حرقوا الأوراق التي قبلك
تذكرها
— Sham Tiger (@ShamTiger2) August 1, 2018
كل اللي ذكرتهم أسيادك وتاج راسك وهم أحرار في زمن العبيد
— Ali Rashid (@AliRash69865370) August 1, 2018
وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من الدعاة والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، مبررة تلك الاعتقالات بأنها موجهة ضد أشخاص يعملون “لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها”، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم تأييد من طالتهم الاعتقالات للتوجهات الجديدة لسلطات المملكة.
كما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الدعاة المعتقلين وعلى رأسهم “سلمان العودة”، و”سفر الحوالي”، وذلك بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.
وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
2 تعليقات علي “داعية سعودي شامتا بالدعاة المعتقلين في سجون ابن سلمان: “الحمد لله الذي سلط عليهم ولاتنا””
ايها الكهنه السفله,ياحثاله الوهابيه
هؤلاء ليسو ولاه امور
وانما ولاه عهر وصهينه وفجور
أما بشأن سوريا فإننا ننصحك أن تسأل وزيرك الجبير الذي كان يتهافت على رأس الأسد حيا أو ميتا؟!،ثم عد إلى أرشيف قوقل ينبئك بصور وفيديوهات اجتماعات الرياض التي ضمت كل الفصائل السورية برعاية صاحب السمو الملكي؟!،لو كنت أنت على الحق لأصابك ضمأ ومخمصة في سبيل الله ؟!،ولكن أنَ يحدث لك ذلك وأنت في الرز تتقلب سحتا ؟!،وكفى أن كل لحم نبت من سحت وحرام فالنار أولى به؟!،اعتقال النسوان في بلاد النسوان حيث عشرين حوثيا يقلبون ليلكم إلى نهار بفعل مايصلونكم به من رواجم ومع هذا تمجَد المنهزمين يامنهزم؟!،ادفعوا لترامب يكفيكم شرَهم وشر ولي الفقيه؟!،أما أنتم فلا تقدرون إلا على سجن العزل؟!،العزل أي والله إلا من لسانهم؟!،لسانهم امتلكوه ،أما أنت فقد أجَرت لسانك لولي نعمتك ففقدت لسانك؟!،وعندها عدت من الدواب؟!،كيف لا والمثل يقول:ما الإنسان لولا اللسان؟!،لانقول لك اخرس لأنَك لا تملك لسانا أصلا؟!.