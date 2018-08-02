واصل الداعية السعودي عبد العزيز الريس نفاقه وتطبيله لحكام السعودية، معربا عن شماتته بالدعاة والعلماء الذين جرى اعتقالهم وكان آخرهم الدكتور عبد العزيز الفوزان.

وقال “الريس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحزبية غباء أو تغابي، وجهل أو تجاهل! . أين سجن المصلح من المفسد؟! سُجن نبي ﷲ يوسف لعفته، والإمام أحمد لاعتقاده السلفي. وسُجن الحزبيون لبدعة الثورات (الخروج). . كم تسبب الحزبيون في الدمار والخراب! أنسيتم نفخهم في ثورة سوريا ثم تهييجهم على ولاتنا؟ . الحمدلله الذي سلط عليهم ولاتنا”.

الحزبية غباء أو تغابي،

وجهل أو تجاهل!

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أين سجن المصلح من المفسد؟!

سُجن نبي ﷲ يوسف لعفته،

والإمام أحمد لاعتقاده السلفي.

وسُجن الحزبيون لبدعة الثورات (الخروج).

.

كم تسبب الحزبيون في الدمار والخراب!

أنسيتم نفخهم في ثورة سوريا ثم تهييجهم على ولاتنا؟

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الحمدلله الذي سلط عليهم ولاتنا — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) August 1, 2018

من جانبهم، استنكر المغردون المتابعون له شماتته من سجن العلماء والدعاة، مؤكدين بأن الدور قادم عليه لا محاله، في حين طالبه البعض بإثبات اتهاماته بحق الدعاة المعتقلين الذين اتهمهم بالتحريض على ولاة الأمر.

سيأتي الدور عليك ياأحمق وعلى كل أدعياء السلفية ممن صفق وهلل لاعتقال الدعاة والمصلحين وسجنهم

سياتيك الدور فلا تفرح كثيرا — محمد ..العتيق ( أبو معاذ ) (@AL_ateeek) August 1, 2018

اين تهييجهم على ولاتنا انت كنت صادق اعطيني شيخ واحد بالسعوديه قام بالتهييج على ولاتنا وقال ادعوكم للخروج عليهم ومناطحتهم .. آتيني بالدليل والا فأنت كاذب .. عندكم من ينصح ولي الامر ومن ينتقد المنكرات ببلادنا معناته يهيج على ولي الامر؟ — amnah (@amoon700011) August 1, 2018

{وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ} مازال أثرهم باقي ياشيخنا الفاضل لا تقلق ..=)

لا تنسى أنَّ لديهم أطفال سيكبرون ومحبين للدين وأهله ياصاحب الدين ! وسيتوارث الحق أجيالًا تلوا أجيال ولن يدع الله أحدًا يغلب ديننا مهما كانت قوته وجبروته فالله غالبٌٌ على أمره — شادن #الغوطة (@ms__shaden) August 1, 2018

وأمر آخر يا عبد العزيز هل كان ( المحرضون ) هم السبب في خروجهم، أم المستبد الظالم؟ ثم ماذا عن مواقفك المتخبطة تجاه الثورات؟

اليمن غير عن سوريا، وفي مصر موقف آخر ! . لخدمة من هذه المواقف؟! هلّا سألت نفسك بصدق عن دور الحكومات العربية في ظلم الشعوب الثائرة المطالبة بحقوقها؟! — يوماً ما ! (@A_alqrshi123) August 1, 2018

والحمد لله الذي سلط ترامب على ولاتكم اين اموالكم اين هيئة منكركم اين فتاوى تحريم السياقة اين الوهابية والعاقبة للمتقين سيخرج هؤلاء من السجن معززين و سيضرب بالنعال على استاهكم — زين العابدين (@Zinabi2) August 1, 2018

من يقرا تغريداتك يظن ان الشماتة من الدين و من عمل السلف قبحك الله و فضحك في جوف بيتك

قولوا امين — نورالدين الجزائر (@Neddine_Algerie) August 1, 2018

سجن نبي الله و الإمام أحمد بينما سجن العلماء لأنهم حزبيون من الغباء ما قتل و انت مجرد ورقة سيحرقوك مثلما حرقوا الأوراق التي قبلك

تذكرها — Sham Tiger (@ShamTiger2) August 1, 2018

كل اللي ذكرتهم أسيادك وتاج راسك وهم أحرار في زمن العبيد — Ali Rashid (@AliRash69865370) August 1, 2018

وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية العشرات من الدعاة والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، مبررة تلك الاعتقالات بأنها موجهة ضد أشخاص يعملون “لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها”، بينما قال مراقبون إن سبب الاعتقالات عدم تأييد من طالتهم الاعتقالات للتوجهات الجديدة لسلطات المملكة.

كما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الدعاة المعتقلين وعلى رأسهم “سلمان العودة”، و”سفر الحوالي”، وذلك بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.