أثارت تحركات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي غضب الإعلامي العراقي المثير للجدل والمقرب من الديوان الملكي السعودي سفيان السامرائي، ليسخر من تحركاته ويتحداه إن كان الشعب العماني يوافق على ما يقوم به، متناسيا بأن الشعب العماني يقف صفا واحدا خلف قيادته ودولته.

وقال “السامرائي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بعد أن شعر بقرب خيبة أمله وفشل تحريضه اليومي ضد إيران واصطفافه بجانب إسرائيل:” حارق نفسك وتتنقل من بلد الى أخر ونتوسل بهذا وذاك من أجل من يا علوي ؟ من أجل #أيران التي قتلت مليون شخص خلال ١٠ سنوات فقط الغالبية الساحقة منهم عرب سنة! “.

وأضاف متسائلا:”ما هو هدفك من إنقاذ ايران ؟ أتحداك لو سألت الشعب العُماني هل يرضى بهذا سيرفض بالأغلبية لكن الأغلبية لا حول لهم ولا قوة تحت أقلية”.

حارق نفسك وتتنقل من بلد الى أخر ونتوسل بهذا وذاك من أجل من يا علوي ؟

من أجل #أيران التي قتلت مليون شخص خلال ١٠ سنوات فقط الغالبية الساحقة منهم عرب سنة!

ما هو هدفك من أنقاذ ايران ؟

أتحداك لو سألت الشعب العُماني هل يرضى بهذا سيرفض بالأغلبية

لكن الأغلبية لا حول لهم ولاقوة تحت أقلية pic.twitter.com/erEUBfR5Vl — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) August 2, 2018

وواصل “السامرائي” هجومه قائلا:” يقول المروجون لبن علوي إنه في زيارات مكوكية الى واشنطن وتل أبيب ودوّل اخرى لإيجاد حل للوضع الراهن وتجنب اي مواجهة مع #ايران لأن السلطنة دائما وابدا تسعى للسلام والمحبة طيب العدوان الإيراني اكثر من ٧سنوات لماذا لم تبادروا بمبادرة ودبلوماسية لانسحابه من العواصم العربية المحتلة؟”.

يقول المروجون لبن علوي إنه في زيارات مكوكية الى واشنطن وتل أبيب ودوّل اخرى لأيجاد حل للوضع الراهن

وتجنب اي مواجهة مع #ايران

لأن السلطنة دائما وابدا تسعى للسلام والمحبة

طيب العدوان الأيراني اكثر من ٧سنوات لماذا لم تبادروا بمبادرة ودبلوماسية لأنسحابه من العواصم العربية المحتلة؟ pic.twitter.com/RO5qhNJvqV — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) August 2, 2018

وكانت مجلة “انتيليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية قد كشفت قبل أيام عن قيام سلطنة عمان بوساطة سرية بين إيران والولايات المتحدة بعد تصاعد حدة التهديدات في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن لقاءات جرت في مسقط، مؤخرا، بين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره العماني يوسف بن علوي، ومدير جهاز المخابرات الداخلية العمانية الجنرال سلطان بن محمد النعماني.

وأوضحت المجلة أن اللقاءات تأتي -على ما يبدو- في إطار بحث مهام عمانية جديدة ضمن الوساطة المتعلقة بالأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إن هناك تحفظا في مسقط بشأن الكشف عن محادثات سرية مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على أنباء وساطة مسقط بين واشنطن وطهران.

وكشف ” ابن علوي”، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن سلطنة عمان مستعدة لبذل الجهود والمساعدة في وقف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: “أولا، ليس لدينا رسالة من أحد، سواء من الإيرانيين أو من الإدارة الأمريكية، في اعتقادي من الممكن أن يبدأ حوار، وأعتقد أن الطرفين بحاجة وسط خضم هذه الانشغالات إلى أن يجدوا الفرصة في ألا يدخلوا في صراع غير مفيد لهم أو للمنطقة”.

وردا على تطاول “السامرائي” وأمثاله، اطلق ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية”، أشادوا بحكمته وقدرته على تجاوز الصعاب في زمن الجنون السياسي.

البعض يتسائل عن سبب نجاح الدبلوماسية العمانية وهو لا يدرك ان #يوسف_علوي هو اقدم وزير خارجية في العالم العربي وهو الذي عاصر كل احداث العالم خلال ال٤٠ سنة ماضية وقاد دفة الخارجية العمانية بكل بسالة واقتدار . #بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية pic.twitter.com/BkAMkpS4XE — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) August 2, 2018

ان تمسك عصى الدبلوماسية من المنتصف لكي لاتقع على أحد هو فن وحكمة وتعقل في زمن الجنون السياسي وقل من يستطيعون ذلك في زمن الإحتراب اللفظي والعسكري . ولتكون مقبولا بين جميع المصطرعين لحل خيوطهم يجب ان تكون كذلك وهذا ما يجسده #بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية — حسن العجمي (@AbaThEr25) August 2, 2018

بهدوئه وحكمته ودبلوماسيته يبرهن للجميع ان لعبة السياسة لا يجيدها الكثير ..

والفعل أبلغ وقعاً من القول هم يجيدون الكلام الفارغ وهو يصنع الفعل الذي يجعل قلوبهم تتمزق حقداً وحسداً..

نقولها دائماً وابداً السياسة لها رجالها🙂 #بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية — خُـلــوُد┊🇴🇲 (@khulood_47) August 2, 2018

"عُمان هي صوت الحكمة والعقل في هذا العالم المضطرب" معالي يوسف بن علوي مبعوث مولاي جلالة السلطان قابوس "سلطان السلام"، يُحلق من دولة إلى أخرى رغم كبر السن وعناء السفر وصعوبة المهام.#بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية pic.twitter.com/xI0C1iC2UT — إنجازات عُمان (@omanQaboos1970) August 2, 2018

#بن_علوي_عميد_الدبلوماسية_الدولية سيظل هذا الشامخ هو ممثل وأيقونة الدبلوماسية العمانية المتزنة التي يقودها صاحب الجلالة حفظه الله.. شخصية ذات كاريزما منفردة.. إذا رأينا جولاته أستبشرنا خيرا وإذا صرح أنصتنا لأن في كلامه حكمة ونظرة ثاقبة لما وراء الاحداث. pic.twitter.com/OBMSnUz7M5 — بونوف العلوي (@alalwi1324) August 2, 2018