في واقعة مثيرة تعكس ما وصل له الحال في السعودية من ممارسة الفجور جهارا نهارا بلا خوف من العقوبات، تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لوافد إثيوبي وهو يروج لزجاجات من العرق المسكر على فتيات منتقبات.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الوافد الإثيوبي وهو ينتظر في مكان لم يتم التعرف عليه لتظهر فجأة فتاتين منقبتين، حيث قامت إحداهن باحتضانه بعنف قبل أن يا خذن منه زجاجة العرق المسكر وينصرفان.

وأثار الفيديو الجدل بين المغردين وطالبوا بسرعة القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتنفيذ أقصى عقوبة بحقه .