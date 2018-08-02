كشف السياسي والمعارض المصري ورئيس حزب “غد الثورة” أيمن نور عن سر عداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال “نور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سر عداء السيسي ل #محمد_محسوب عندما استقال محسوب من حكومة قنديل تصور السيسي ان بإمكانه توظيفه لصالح مخططه الانقلابي وطلبه في اجتماع سري بالمخابرات الحربية خرج منه محسوب إلي الاتحادية لإبلاغ د.مرسي بما شعر به من شروع في تأمر وعندما تم الانقلاب لم يغفرها السيسي لمحسوب ابدا”

سر عداء السيسي ل#محمد_محسوب

عندما استقال محسوب

من حكومه قنديل تصور

السيسي ان بإمكانه توظيفه

لصالح مخططه الانقلابي وطلبه

في اجتماع سري بالمخابرات الحربية خرج منه محسوب إلي الاتحاديه لابلاغ د.مرسي بما شعر به من شروع في تأمر وعندما تم الانقلاب لم يغفرها السيسي لمحسوب ابدا — Ayman Nour (@AymanNour) August 2, 2018

وكانت السلطات الإيطالية قد أطلقت سراح محمد محسوب ورفضت طلب النظام المصري بترحيله للقاهرة.

وكانت الشرطة الايطالية احتجزت محسوب لساعات في منطقة كوميسو جنوبي البلاد‎ بناء على طلب من السلطات المصرية استنادا إلى ما قال الوزير المصري السابق إنها تهم جنائية ملفقة تتضمن الاعتداء على الممتلكات العامة والاغتصاب والنصب.

وكان محمد محسوب قال إنه يدفع ثمن مواقفه لدعم الشرعية في مصر وليس نادما على قام به.

وأضاف في تصريحات صحفية بعيد اعتقاله الليلة الماضية أن الشرطة اقتادته من الفندق الذي يقيم به في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا ووجهت له تهما ملفقة وسيعرض على جهات التحقيق اليوم الخميس.

وقال محسوب في تغريدة في حسابه بـتويتر إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن اعتقاله على يد السلطات الإيطالية يأتي بطلب من السلطات المصرية.

يشار إلى أن محسوب يعيش في فرنسا بإقامة قانونية، بعد أن غادر مصر في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز