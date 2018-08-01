في إطار قمعه المتواصل للمعارضة وقياداتها وفي قرارٍ يعكس مدى الرعب الذي يكتنفه منها، صادق ملك “مملكة الريتويت” حمد بن عيسى آل خليفة على قانون يحرم جميع المعارضين من الحق في عضوية الجمعيات والأندية الرياضية.

وكان البرلمان البحريني قد أقر تعديلا على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، يقضي بحرمان قيادات الجمعيات المعارضة من عضوية الأندية.

وجاء في القانون أنه “يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية”، وهي الحقوق التي تم تجريدها من المعارضين.

وأصدر “آل خليفة” في يوليو/تموز الماضي قانونا يحرم قيادات الجمعيات المعارضة من المشاركة في الانتخابات التشريعية.