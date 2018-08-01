استنكر الكاتب والسياسي اليمني البارز عباس الضالعي سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تسعى لتحويل اليمن إلى بلد تابع له وجعل الرئيس هادي نسخة جديدة من حمد بن عيسى ملك البحرين التي صارت بمثابة إمارة تابعة للرياض.

وقال “الضالعي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”محاولة #السعودية التعامل مع #اليمن كبلد تابع وليس مستقل والتعامل مع الرئيس هادي كنسخة أخرى من حمد بن عيسى البحرين لن يجدي مع اليمن”

وتابع موضحا:”ولن يحقق الأهداف الخفية للسعودية فاليمن يرفض الوصاية ويرفض التسلل السعودي”

محاولة #السعودية التعامل مع #اليمن كبلد تابع وليس مستقل والتعامل مع الرئيس هادي كنسخة أخرى من حمد بن عيسى البحرين لن يجدي مع اليمن ولن يحقق الأهداف الخفية للسعودية

اليمن يرفض الوصاية ويرفض التسلل السعودي#المهرة_ترفض_الاحتلال — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 1, 2018

وأشار الكاتب اليمني في تغريدة أخرى تعليقا على ظهور الرئيس اليمني اليوم بالمهرة لافتتاح عدد من المشاريع، إلى أن قائد القوات السعودية في المهرة، هو الذي أعد برنامج تحركات “هادي” وهو الذي وجه المحافظ باستقبال هادي بإطلاق 21 طلقة مدفعية وكأنه يزور بلد غير بلده.

وتابع:”السعوديين تصرفوا وكأنهم محتلين والسفير السعودي تحكم ببرنامج الزيارة ومنعواالشخصيات الاجتماعية من مقابلة هادي”

خاص:

قائد القوات #السعودية في #المهرة هو الذي اعد برنامج تحركات هادي وهو الذي وجه المحافظ بإستقبال هادي بإطلاق 21 طلقة مدفعية وكأنه يزور بلد غير بلده

السعوديين تصرفوا وكأنهم محتلين والسفير السعودي تحكم ببرنامج الزيارة ومنعواالشخصيات الاجتماعية من مقابلة هادي#المهرة_ترفض_الاحتلال pic.twitter.com/ERvjFSNJlv — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 1, 2018

ووصل الرئيس عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إلى محافظة المهرة شرقي اليمن في إطار زيارة ميدانية تفقدية للمرة الأولى منذ سنوات، حيث وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع بدعم من السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الحكومية، أن الزيارة للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها وتلمس هموم ومتطلبات ابنائها في قطاعات التنمية والبناء والأمن.

وفور وصوله مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وبحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وضع هادي حجر أساس لجملة من المشاريع بدعم من السعودية خلال المرحلة الاولى.

وتشمل المشاريع التي وضعها حجر الأساس لها هادي في المهرة ، جامعة المهرة بعدد من الكليات وكافة المرافق التابعة لها ومستشفى المهرة بسعة200سرير في مرحلته الاولى مع كافة الخدمات والتجهيزات المصاحبة ومدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية ومشروع اعادة تأهيل مطار الغيضة وتاهيل ميناء نشطون بمختلف التجهيزات من كهرباء وسفينة سحب وتاج الرصيف.