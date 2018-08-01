أطلق وزير العمل الأردني، سمير مراد، الأربعاء، منصة توظيف الأردنيين في قطر، حيث ستكون مرتبطة مع الدوحة مباشرة، وسيكون اسمها (JQPEE.JO).

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انه لن يكون هنالك دور للأردن في اختيار الموظفين الذين سيتم تشغيلهم في قطر.

وبين مراد ان وزارة العمل القطرية ستقوم بدورها بقبول طلبات عمل مباشرة للأردنيين الباحثين عن عمل التي يتقدم بها الشباب عبر المنصة.بحسب موقع “رؤيا” الأردنيّ

وحول الية عمل المنصة، قال وزير العمل انه يتم الدخول الى المنصة وانشاء ملف خاص بإستخدام الرقم الوطني ورقم القيد المدني، ثم ادخال معلومات الاتصال والتحصيل العلمي، واختيار القطاع الوظيفي (٣ قطاعات من اصل ٧ لكل متقدم) ثم ادخال تسلسل الخبرات الوظيفيةوالدورات التدريبية واللغات والمهارات الفنية والمعرفين والمرفقات ومن ثم ارسال الطلب.

وفي السياق، أكد وزير العمل ان من شروط التقدم للوظائف بقطر، ان يكون المتقدم اردني الجنسية ويحمل رقم وطني.

يشار الى ان قطر أعلنت تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصا للتوظيف للأردنيين.

وتعهدت قطر بتوفير ١٠ آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار ٥٠٠ مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.