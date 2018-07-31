هناك الكثير من الوعود والالتزامات التي يتعهد بها الرجل والمرأة عند بداية زواجهما مثل البقاء معاً ومعاملة بعضهما البعض بالمعروف بغض النظر عن الفقر، والغنى، والصحة، والمرض.

وفي حين أن بعض الأزواج يأخذون هذه الوعود على محمل الجد، ويلتزمون بها طوال حياتهم معاً، إلا أن هذه الالتزامات لا تعني الكثير للبعض الأخر , الذي يظن أن هذه الوعود هي مجرد كلمات شكلية يجب أن تقال عند بداية الزواج.

وهكذا كان الحال بالنسبة لـ “ريونا كيلى” التي تخلى عنها زوجها بعد خمسة أيام فقط من إصابتها بالشلل.

نترككم لمتابعة القصة كما نشرتها قناة “متع عقلك”..