حذر حزب الأمة الإسلامي السلطات السعودية من المساس بـ نايف الحربي، وهو الذي قد دعا أخيراً إلى إسقاط النظام الحاكم في المملكة، في مقطع فيديو.

ونشر حساب “حزب الأمة الإسلامي” مقطع فيديو ظهر فيه الحربي، وهو يُعلن الثورة ضد النظام الحاكم وإسقاطه عن قريب، بحسب ما جاء في الفيديو الذي رصده “وطن”.

حزب الأمة الإسلامي يحذر السلطات #السعودية من المساس بالبطل نايف الحربي لن يقبل الشعب تصرفات وأداء السلطات في إدارة البلاد وحربها المعلنة ضد #الإسلام والمسلمين نايف رشيد الحربي أحد الأبطال الغيورين الذين يواجهون الإستبداد ويرفضون مصادرة الحقوق والحريات ويطالبون باطلاق المعتقلين pic.twitter.com/kV7QBppSVG — حزب الأمة الإسلامي (@islamicommapart) July 31, 2018

وحذر “حزب الأمة الإسلامي” في تغريدة رصدها “وطن” قائلاً: “حزب الأمة الإسلامي يحذر السلطات #السعودية من المساس بالبطل نايف الحربي لن يقبل الشعب تصرفات وأداء السلطات في إدارة البلاد وحربها المعلنة ضد #الإسلام والمسلمين”.

وأضاف: “نايف رشيد الحربي أحد الأبطال الغيورين الذين يواجهون الاستبداد ويرفضون مصادرة الحقوق والحريات ويطالبون بإطلاق المعتقلين”.

هذا وتمارس السلطات السعودية سياسة الاعتقال التعسفي ضد كل من ينتقد النظام الحاكم في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من خطوة ما تقوم به سلطات المملكة.