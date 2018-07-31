بعدما أثار نقلُ الفنانة الإماراتية أحلام، للوصول الى مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن بواسطة طائرة عسكرية تابعة للجيش الأردني غضب أردنيين عبر مواقع التواصل، عقّب الجيش الأردني على الحادثة، وقال إن الرحلة “تزامنت مع نقل عدد من القيادات الأمنية وكانت ذهابًا فقط”.

وقال الجيش في بيان صدر عبر موقعه الرسمي، إنه “وتعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من تعليقات جانبَ أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصًا لنقل الفنانة أحلام إلى البترا، استوجب الأمر التوضيح، لقد كانت رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقًا إلى جنوب المملكة؛ وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدورة ومحافظه معان والعقبة كمحطة أخيرة، بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة”.

وأضاف البيان: “تصادف ذلك مع طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام فقط برحلة الذهاب، لذلك تقرر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب، ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها”.

وتابع أن “هناك تعاونًا مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، وهذا الأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة”.

كان مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة في الأردن عبدالرزاق عربیات، قال خلال لقائه رجال الأعمال الأردنیین المغتربین، في غرفة صناعة عمان، الاثنين إن أحلام “ھي من طلبت الطائرة، ودفعت أجرها – 5 آلاف دولار في الساعة- من حسابھا الشخصي”.

وأضاف أن “إقامة أحلام (في البترا) كانت -أيضًا- على حسابھا، ولم تكلفنا إلا عشاءً بسیطًا في مطعم بعمان”.

وأوضح أن “سلاح الجو الأردني یؤجر مروحيات لأحلام وغیرھا، وھذا یشكل دخلًا للجیش”، بحسب موقع “خبرني” المحلي.

وأشار إلى أن أحلام “ستنتج فیلمًا عن البترا، على نفقتھا، وتنشره على حساباتھا على مواقع التواصل الاجتماعي”.. “يخلف عليها ولحق شغل بعد الفيلم”.

وأحيت “أحلام”​ حفلاً ضخماً قبل أيّام على مسرح جرش قدمت فيه باقة من اجمل اغنياتها، وسط حضورٍ كبير.

وهاجم النائب في البرلمان الأردني صداح الحباشنة، نقل الفنانة أحلام بطائرة عسكرية الى البتراء، متسائلاً: “ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطلًا قوميًا”.

وجاء في نصّ منشورٍ له عبر حسابه على “فيسبوك”: “هذه حكومة الإصلاح التي بشر بها (رئيس الوزراء عمر الرزاز)؛ ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطلًا قوميًا تُنقل بطائرة عسكرية من جرش إلى البتراء؟.. إخواني أترك لكم التعليق”.

وهاجم النائب في البرلمان الأردني صداح الحباشنة، نقل الفنانة أحلام بطائرة عسكرية الى البتراء، متسائلاً: “ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطلًا قوميًا”.

وجاء في نصّ منشورٍ له عبر حسابه على “فيسبوك”: “هذه حكومة الإصلاح التي بشر بها (رئيس الوزراء عمر الرزاز)؛ ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطلًا قوميًا تُنقل بطائرة عسكرية من جرش إلى البتراء؟.. إخواني أترك لكم التعليق”.