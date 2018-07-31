ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتناول الطعام بيده اليسرى، ما أثار جدلاً لدى المغردين.
ونشر المعارض السعودي البارز غانم الدوسري، مقطع فيديو رصده “وطن” يظهر بن سلمان في احدى رحلاته وهو يأكل بشماله، وعلّق عليها قائلاً: “الدب الداشر يأكل بيسراه!!”.
الدب الداشر يأكل بيسراه!!👇#الملك_يدعم_السياحه_المحليه pic.twitter.com/5YrobOMtnT
— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 31, 2018
وسرعان ما شهد مقطع الفيديو تفاعلاً من قبل المغردين الذين استهزأو بفعل “بن سلمان” منتقدين تصرفاته السلوكية بجانب الفساد الذي وصلت إليه المملكة في عهده.
بشع مقرف وربي الله ياخذه ..
— eeman 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@Eeman221) July 31, 2018
يابوي طلع مشفوح 😂
— Zweeze🌼 (@Zweezs) July 31, 2018
وتنتشر مقاطع فيديو مختلفة لغانم الدوسري عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” وحسابه في “تويتر” وهو يقوم بانتقاد الأوضاع المزرية داخل المملكة بالجمع بين الجد والهزل.
وغادر الدوسري السعودية في العام 2003 هربًا من بطش الأنظمة الملكية الديكتاتورية المتعاقبة والتي لم ترقب في المعارضين والمصلحين من السياسيين والدعاة إلا ولا ذمة، اختار سلاح الكلمة الساخرة لمواجهة من يسميهم بـ”سلاتيح المباحث” و”دبابيس آل سعود”.
وتحول الدوسري إلى معارض شرس قض مضاجع آل سعود بمختلف تفريعاتهم، فتراه يهاجم الملوك والأمراء مع ذكر ما لهم وما عليهم، وبالكاد يسلم أحدهم من لسانه الناقد والفاضح لتاريخهم وحاضرهم المذكور في كتب التاريخ ومذكرات الدبلوماسيين العرب والغربيين الذين عملوا في المملكة.
7 تعليقات علي “الدوسري ينشر مقطع فيديو لابن سلمان مستهزئاً: نائب خادم الحرمين يأكل بيسراه!”
اليس من الافضل لكم ان تدعموا دارين طاطور يا مرتزقه
https://youtu.be/R1qnlN1WUAA
الامير اكل بيمينه لكن الصورة معكوسة
جيب الثوب يكون في اليسار دايما
لاحظ انهما في اتجاه عكسي يا احول
اكره بن سلمان وابوه سلمانكو والله يجيب اجلهم ونتخلص من شرهم لكن لا اعلم اذا غانم الدوسري هل هو يكذب على الجمهور او انه هفوه طلعت منه
الفيديو معكوس بالكامل والدليل الجيب الامامي للثوب معكوس وايضا شعار السياره السوداء معكوس
ياليت يا ادارة الموقع تتحروا دقة الخبر قبل نشره ترى عيب الكذب حتى لو على الخصم
احسنت اخوي رامي
وانا أجزم وأقسم بالله ما يعمل مثل هذا الأمر
وإنما هذا بفعل فاعل اخرج المقطع بطريقه معكوسه، ولا نقول الا حسيبه الله الذي عمل هذا الشيء.
صدق بنو صهيون عندما قالوا نعتبر ال سعود ملاحدة!
ربما الحقد أوصلكم الى الي الافتراء و الاختلاق بهذا السبب .. تمنو الخير له و لوطنكم أفضل من هذة التفاهات
ياكل بيده ,او برجله من القرد
لايهم
فلا اثم بعد الصهينه !