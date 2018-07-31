ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتناول الطعام بيده اليسرى، ما أثار جدلاً لدى المغردين.

ونشر المعارض السعودي البارز غانم الدوسري، مقطع فيديو رصده “وطن” يظهر بن سلمان في احدى رحلاته وهو يأكل بشماله، وعلّق عليها قائلاً: “الدب الداشر يأكل بيسراه!!”.

وسرعان ما شهد مقطع الفيديو تفاعلاً من قبل المغردين الذين استهزأو بفعل “بن سلمان” منتقدين تصرفاته السلوكية بجانب الفساد الذي وصلت إليه المملكة في عهده.

بشع مقرف وربي الله ياخذه .. — eeman 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@Eeman221) July 31, 2018

يابوي طلع مشفوح 😂 — Zweeze🌼 (@Zweezs) July 31, 2018

وتنتشر مقاطع فيديو مختلفة لغانم الدوسري عبر قناته الخاصة في “يوتيوب” وحسابه في “تويتر” وهو يقوم بانتقاد الأوضاع المزرية داخل المملكة بالجمع بين الجد والهزل.

وغادر الدوسري السعودية في العام 2003 هربًا من بطش الأنظمة الملكية الديكتاتورية المتعاقبة والتي لم ترقب في المعارضين والمصلحين من السياسيين والدعاة إلا ولا ذمة، اختار سلاح الكلمة الساخرة لمواجهة من يسميهم بـ”سلاتيح المباحث” و”دبابيس آل سعود”.

وتحول الدوسري إلى معارض شرس قض مضاجع آل سعود بمختلف تفريعاتهم، فتراه يهاجم الملوك والأمراء مع ذكر ما لهم وما عليهم، وبالكاد يسلم أحدهم من لسانه الناقد والفاضح لتاريخهم وحاضرهم المذكور في كتب التاريخ ومذكرات الدبلوماسيين العرب والغربيين الذين عملوا في المملكة.