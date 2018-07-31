طالبت الأمم المتحدة، السعودية بالإفراج عن كل النشطاء السلميين بمن فيهم نساء قد احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.

وأبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية قلقه من استمرار الاعتقالات في السعودية ضد الناشطين والحقوقيين.

واعتقلت السعودية مئات النشطاء الحقوقيين وعلماء الدين والمفكرين والاقتصاديين، وعدداً من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

ومن بين هؤلاء الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو/حزيران.

يشار إلى أن هتون كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية آخر حظر مفروض على قيادة المرأة للسيارة في دول العالم، والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة، وفق المنظمات الحقوقية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني -في إفادة صحفية في جنيف- رغم ما يبدو إصلاحات في السعودية “فإن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية”، وأضافت أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.