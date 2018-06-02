سخرت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول قناة “الجزيرة” وزعمِهِ أنّ إعلام الحصار تفوق عليها بخلاف الواقع الذي يثبت عكس ذلك تماما بدليل وضع مطلب إغلاق القناة القطرية التي أرقت دول الحصار في مقدمة قائمة مطالبهم.

ووصفت “عويس” تغريدة أنور قرقاش التي قال فيها إن “تويتر السعودية هزم الجزيرة” بأنها “نكتة العام”.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ساخرة من الوزير الإماراتي ما نصه:”نكتة العام! وكيف تعرف انها انهزمت؟؟ لا زلت تشاهدها؟؟!”.

وتابعت:”وبما ان الجزيرة “انهزمت” بـ”التويتر السعودي” اي حسابات الذباب الالكترونية البذيئة ممكن ان تلغوا طلب إقفالها؟؟ ما هي “انهزمت” خلص””.

ههههههه نكتة العام! وكيف تعرف انها انهزمت؟؟ لا زلت تشاهدها؟؟! وبما ان الجزيرة “انهزمت” ب”التويتر السعودي” اي حسابات الذباب الالكترونية البذيئة ممكن ان تلغوا طلب إقفالها؟؟ ما هي “انهزمت” خلص😂😂 https://t.co/PGfXGu9YR3 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) ١ يونيو ٢٠١٨

وكان الوزير الإماراتي وفي محاولة منه لحفظ ماء وجه قادة الحصار بعد مرور ما يقارب العام على الأزمة الخليجية وفشل مخططاتهم ضد قطر على كافة الأصعدة، قد خرج ليزعم أن ملخص الأزمة إعلاميا هو انتصار “تويتر السعودية” على قناة “الجزيرة” القطرية التي أربكت قادة الحصار وتسببت في أزمة كبيرة لهم.

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك.”

الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١ يونيو ٢٠١٨

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.