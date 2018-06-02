كشف المغرد الشهير “مجتهد” أن الممثل السعودي المقرب من النظام ناصر القصبي وصاحب المسلسل المثير للجدل هذا العام “العاصوف”، قد أصبح محصنا ضد النقد بأوامر مباشرة من النظام بعد إصدار تعليمات لجميع وسائل الإعلام بعدم إظهار أي شيخ حتى من هيئة كبار العلماء يهاجمه أو ينتقد أعماله المثيرة.

ودون “مجتهد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”تعميم شفوي على وسائل الإعلام بعدم السماح لأي شيخ حتى من هيئة كبار العلماء من الرد على ناصر القصبي وكلفت الجهات المعنية بالإبلاغ عن من يحاول الرد عليه.”

وتابع موضحا:”ولكن تبين أن التعميم لم يكن له داعٍ فلم يهتم أحد من هيئة كبار العلماء بالرد ولم يصل أي بلاغ عن طلب الرد”.

تعميم شفوي على وسائل الإعلام بعدم السماح لأي شيخ حتى من هيئة كبار العلماء من الرد على ناصر القصبي وكلفت الجهات المعنية بالإبلاغ عن من يحاول الرد عليه.

ولكن تبين أن التعميم لم يكن له داعٍ فلم يهتم أحد من هيئة كبار العلماء بالرد ولم يصل أي بلاغ عن طلب الرد — مجتهد (@mujtahidd) ٢ يونيو ٢٠١٨

وكان الداعية السعودي عبدالعزيز الفوزان، شنّ هجوما حادا، على مسلسل “العاصوف” المثير للجدل، الذي يقوم ببطولته الممثل ناصر القصبي، دون أن يسميه صراحة، وقال إنه يروج للإلحاد وزنا المحارم والفجور والخيانة.

وقال الداعية السعودي الذي يشغل منصب أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء والمشرف العام على شبكة وقنوات “رسالة الإسلام”، في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” ضمن ردّه على خطورة مَن يشاهد مقاطع يُستهزأ فيها بالدين ويضحك على ذلك: “من الخطورة الكبيرة ما يحصل في بيوت كثير من المسلمين من مشاهدة المسلسلات التي تطعن في دين الله وتروِّج للإلحاد والكفر، وتشيع الفاحشة بين المؤمنين”.

وتساءل “الفوزان”: “كيف ترضون يا أحبتي بمشاهدة الحرام الذي يكرهه الله ويأباه ويمقت أهله ومَن يرضى به؟!، لا يجوز هذا، ولنتق الله عزّ وجل، ولا نتخذ آيات الله هزواً، نستهزئ بآيات الله، وبأحكام الله، وشرائع الله، لكي نضحك الناس”.

وزاد: “هؤلاء يأتون بها بطريقة مضحكة، وأنه شيء عادي وطبيعي لأجل توطين الفاحشة في بلاد المسلمين؛ يقومون بحركات وكلمات وأعمال غرامية وعلاقات جنسية خارج نطاق الزواج أحياناً في الشارع أمام الناس ونحن نتفرج كالبلهاء”، متسائلاً: “أليس هذا من أكبر الكبائر ومن الموبقات؟”.

ومضى “الفوزان”، منتقدا ومحذرا، في إشارة لأحد مشاهد مسلسل “العاصوف” دون أن يسميه صراحة: “وصل الحال، كما قيل لي، شيء طبيعي أن تحمل من الزنا وتلد ويوضع الطفل اللقيط عند المسجد، شيء طبيعي لماذا تستنكرون، الأمر يسير والمجتمعات كلها يحصل فيها مثل هذ”.

واختتم بالدعاء: “اللهم إننا براء مما يفعلون فلا تؤاخذنا بفعلهم يا حي يا قيوم”.