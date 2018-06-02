في رد مباشر على تهديد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظومة صواريخ “S-400” الدفاعية من روسيا، أكد العميد السابق في المخابرات القطرية شاهين السليطي أن قطر أنهت الصفقة بالفعل وحصلت على المنظومة.

وقال “السليطي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنه من حق قطر أن تمتلك أي منظومة للدفاع عن أراضيها وحماية مكتسباتها واستقلالها.

وتساءل مستنكرا تهديد العاهل السعودي:”فما الذي يجعل #السعودية_ترتعب_من_اس400 وتهدد وتهايط”.

وتابع مؤكدا إنهاء قطر للصفقة بالفعل وحصولها على المنظومة الدفاعية الأحدث في العالم:”لعلم MBS ان قطر أنهت الصفقة وحصلت على المنظومة وأجرت التجارب عليها وأصبحت جزء من قوة الدفاع الجوي القطري.”

من حق #قطر ان تمتلك اَي منظومة للدفاع عن أراضيها وحماية مكتسباتها واستقلالها. فما الذي يجعل #السعودية_ترتعب_من_اس400

وتهدد وتهايط

لعلم MBS ان قطر أنهت الصفقة وحصلت على المنظومة وأجرت التجارب عليها وأصبحت جزء من قوة الدفاع الجوي القطري.

و #تونا_مابدينا و #منت_بقدها — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) ١ يونيو ٢٠١٨

وفي تصريحات مفاجئة بالأمس، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن المملكة العربية السعودية هددت باستهداف قطر عسكريا في حال حصولها على منظمة “أس 400” الصاروخية الروسية.

وذكرت الصحيفة أن ملك السعودية وجه رسالة إلى الرئيس الفرنسي عبر فيها عن قلقه من اقتراب قطر من حسم صفقة مع روسيا للحصول على منظمة أس 400 الصاروخية المخصصة للدفاع الجوي، وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد سلامة مجالها الجوي وتنذر بالتصعيد في المنطقة.

وهدد الملك السعودي “باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، بما في ذلك التدخل عسكريا”، وطلب من الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع بيع المنظومة إلى قطر والحفاظ على استقرار المنطقة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنها لم تحصل على تعليقات من وزارة الخارجية الفرنسية والسلطات السعودية حول مضمون الرسالة التي اطلعت على تفاصيلها من مصدر فرنسي وصفته بأنه قريب من هذه القضية.

وكان سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية قد صرح في مطلع العام الحالي أن قطر تسعى للحصول على منظومة الصواريخ الروسية التي تعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم, وأكد حينها أن المفاوضات مع السلطات الروسية في مرحلة متقدمة.

وبعد شهر من تصريحات السفير القطري، أعلنت السعودية سعيها أيضا للحصول على منظومة أس 400.بحسب الجزيرة

وتأتي التهديدات السعودية في سياق التطورات المتلاحقة لاستهداف قطر منذ فرض الحصار عليها قبل نحو سنة من الآن، وتقدم مؤشرا على عدم وجود نية للتخفيف من حدة التوتر تمهيدا للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.