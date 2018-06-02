تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو أظهر شجاعة فتاة أردنية قامت بتخليص أحد المتظاهرين من أيدي الشرطة، مساء الجمعة، خلال الإحتجاجات التي شهدها “الدوار الرابع” في العاصمة عمّان، رفضاً لقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة بمشروع قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الفتاة وهي تلاحق عناصر الأمن الذين القوا القبض على الشاب وسط المتظاهرين حتى أمسكت به ونجحت في تخليصه من أيديهم وسط صيحات المتظاهرين.

وشارك آلاف الأردنيين في معظم مدن الممكلة للّيلة الثانية على التوالي في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات ومشروع قانون ضريبة الدخل، رغم تدخل الملك الأردني وإيعازه للحكومة بوقف قرارها رفع أسعار المحروقات.

وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، وتخفيض الأسعار، وإسقاط مجلس النواب، إضافة إلى التأكيد على المطلب الأساسي، وهو سحب مشروع قانون الضريبة.

وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، فجر السبت، إن مجلس النقباء (النقابات المهنية) قرر تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية في البلاد، بعد مذكرة نيابية، تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل.

وأعلن 78 عضواً في مجلس النواب ليل الجمعة السبت، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه “غير صالح شكلا ومضمونا”.