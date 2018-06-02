على الرغم من امتلاك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، العديد من القصور، إلا أنه من الصعب التقاط صور لها بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تضعها حكومة كوريا الشمالية.

وقد اشار الحارس الشخصي السابق للزعيم “لي يونغ كوك”، إنّ “جونغ أون” يمتلك ثمانية قصور على الأقل خارج العاصمة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا التُقطت من موقع مجهول بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية “بيونغ يانغ” لقصر الزعيم كيم.

وأظهرت صور القصر المُشيَّد على الطراز الحديث مكتملًا بحدائق واسعة، وتصميم داخلي رقيق وبسيط.

وبحسب الصحيفة، حصل الصحفي الروسي فاليري شريفيلين على إذن فريد لدخول قصير “جونغ أون” أثناء زيارة وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” لبيونغ يانغ.

ونشر شريفيلين أيضًا صورًا التقطها في مواقع حول العاصمة “بيونغ يانغ” كاشفًا عن عناصر غير مرئية داخل الحياة اليومية لمواطني كوريا الشمالية.