أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة عُمان للتسويق والخدمات، حملة استدعاء لعدد 363 سيارة هوندا اوديسي طرازات 2011-2016.

وجاءت الإستدعاءات على النّحو التالي:

**استدعاء 37 سيارة أوديسي طراز 2011 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5869BB701016) إلى (5KBRL5896BB702165).

**استدعاء 69 سيارة أوديسي طراز 2012 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5869CB703320) إلى (5KBRL5898CB701035).

**استدعاء 65 سيارة أوديسي طراز 2013 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5861DB701014) إلى (5KBRL5863DB702794).

** استدعاء 52 سيارة أوديسي طراز 2014 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5828EB701008) إلى (5KBRL586XEB703815).

**استدعاء 79 سيارة أوديسي طراز 2015 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5898FB701010) إلى (5KBRL5865FB703173).

**ستدعاء 61 سيارة أوديسي طراز 2016 اعتماداً على أرقام الشاصي من (5KBRL5825GB701888) إلى (5KBRL5820GB703273).

ويأتي هذا الاستدعاء لكون طوق القفل في المقعد الثاني (الصف الوسطي) غير ثابت بشكل صحيح في حلقة المقعد، الأمر الذي قد يؤدي في حالة الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ إلى إنزلاق المقعد مما يؤدي إلى وجود إصابات لأحد الركاب، وكذلك الحالة نفسها إن كان يوجد مقعد مخصص للأطفال في وضعية الجلوس، وعليه ستقوم الشركة باستبدال غطاء المقعد الثاني.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، وتماشيًا مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.