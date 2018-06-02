تحدّثت تقارير إعلامية أميركية عن إنفصال المغنية العالمية “​ريهانا” عن حبيبها المليونير السعودي ​حسن جميل​.

وبحسب مجلة ELLE بنسختها العالمية التي نقلت عن موقع MediaTakeOut News قوله أن علاقة ريهانا بجميل انتهت بعد حوالي السنة.كما جاء في موقع “الفن”

ونقل الموقع عن مصادر ريهانا قولهم إن الأخيرة “حطمت قلبه فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال”.

وتساءل الكثير من المتابعين عن صحة هذه الأخبار، لاسيما أنه جرى الحديث في الفترة الماضية عن تطور ملحوظ في علاقتهما والتوجه إلى أن تصبح رسمي من خلال الزواج هذا بالإضافة إلى حديث ريهانا عن نيتها إنجاب أولاد من جميل كونه سيكون أباً صالحاً لأولادها.