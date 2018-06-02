في تعزيز جديد لسلطات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسيطر على مفاصل الحكم بالمملكة، أصدر والده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز فجر السبت، حزمة أوامر ملكية جديدة أطاحت بعدد من الوزراء ومنحت “ابن سلمان” منصبين جديدين.

وكان أبرز تلك الأوامر التي بلغت 23 أمرا، هو إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، علاوة على مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، على أن يتولى ولي العهد رئاسة الهيئة والمجلس.

وتضمنت الأوامر أيضا إعفاء وزير العمل على الغفيص من منصبه، وتعيين أحمد الراجحي نجل الملياردير سليمان الراجحي بدلا منه، وكذلك تعيين صالح آل الشيخ وزيرا للدولة، وعبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك تعيين ناصر الداود نائبا لوزير الداخلية، بحسب ما نقلته “واس”.

وأحمد بن سليمان الراجحي هو رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض حاليا، وسيحافظ على هذا المنصب إلى جانب توليه وزارة العمل.

يشار إلى ان معدل البطالة بين السعوديين يبلغ 12.8% وهو ما يثير غضب المواطنين.

كما شملت الأوامر فصل وزارة الثقافة عن الإعلام، وتعيين بدر بن عبدالله بن فرحان وزيرا لها.

تعيينات وإقالات

وشملت الأوامر الملكية أيضًا تعيينات وإقالات لعدد من المسؤولين في بعض الهيئات الحكومية في الدولة.

وفي هذا الإطار تم تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتاز.

إلى جانب تعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، صدر أمر ملكي، بتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة .

وعُيّن المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير.

كما عين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، والدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أصدر أيضا عدة أوامر ملكية في نوفمبر الماضي أطاحت بمناصب مهمة في المملكة، أبرزها وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.