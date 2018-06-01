في أعقاب الحملة التي شنها مغردون كويتيون على قناة “العدالة” لقيامها بتوظيف نجمة موقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني كمذيعة برنامج في القناة على الرغم من إشادتها وتمجيدها بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أعلنت القناة عن إيقاف المذيعة.

قناة atv توقف المذيعة السعودية سارة الودعاني عن العمل وذلك بعد تمجيدها للمقبور صدام حسين. pic.twitter.com/al6ZVjgS94 — المجلس (@Almajlliss) ٣١ مايو ٢٠١٨

وزعم مذيع قناة العدالة إن ” سارة الودعاني اضطرت لترك البرنامج للتجهيز لزواجها الذي اقترب موعده .. كما أن لديها التزامات أخرى في السعودية”.

مذيع القناة : سارة الودعاني اضطرت لترك البرنامج للتجهيز لزواجها الذي اقترب موعده .. كما أن لديها التزامات أخرى في السعودية. — المجلس (@Almajlliss) ٣١ مايو ٢٠١٨

وكان ناشطون وحسابات إخبارية كويتية على موقع التدوين المصغر “تويتر” قد شنوا هجوما عنيفا على قناة “العدالة” الكويتية لتوظيفها نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني، وذلك في أعقاب تداول تغريدات لها تمجد فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

مذيعة قناة العدالة الكويتية «ATV» تمتدح المقبور صدام حسين ! pic.twitter.com/rogPocanaJ — المجلس (@Almajlliss) ٣١ مايو ٢٠١٨

واستنكر الناشطون مجموعة تغريدات على صفحة في موقع التواصل “تويتر” (غير موثقة) تحمل اسم سارة الودعاني، يعود تاريخها إلى عام 2011.

ووفقا لما ورد في صورة التغريدات المنسوبة لـ”الودعاني”، فقد احتوت على عبارت مدح وتمجيد لصدام حسين من خلال قولها: “ألا ليت لصدام مثيل”، أو “شامخ كالصقر لا يخشى الخطر..عينه برق وكفاه مطر..صدام”.

وانتقد كويتيون تمثيل سارة الودعاني لإعلامهم في الكويت، خاصة وأنها تخوض أولى تجاربها في البرنامج الكويتي 3is مع كل من شيلاء سبت والإعلامي صالح الراشد.