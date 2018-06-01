عثرت الشرطة السعودية على جثة طيار هندي يدعى ريثويك تيواري داخل صالة للألعاب الرياضية في أحد الفنادق بمدينة الرياض.

وقالت مصادر إن الطيار المتوفى يعمل في شركة الطيران الهندية التابعة للحكومة، وقد عثر على جثته صباح الأربعاء الماضي، وأصيب بنوبة قلبية أثناء ممارسته الرياضه.

وتعرف زميل تيواري على جثته بعدما كسرت الشرطة باب مرحاض صغير داخل النادي الصحي، بفندق “هوليدي إن”، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن وفاته رسميا وبدأت إجراءات نقله إلى بلاده.

وقال مسؤولون في السفارة الهندية بالمملكة: “نحن على اتصال بأسرة تيواري، لكن إجراءات عديدة يجب إكمالها قبل إعادة الجثة إلى الهند”.