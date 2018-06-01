بعد حوالي أسبوعين على الإحتفال بزواج الامير هاري والممثلة الامريكية ميغان ماركل، الذي جذب أنظار ملايين الناس نحوه، وبعد الحديث عن تأجيل شهر العسل من اجل تجريب الحياة الزوجية لمدة أسبوع، قبل السفر، وكذلك لإنهاء بعض الواجبات الملكية الضرورية، بعد عقد الزواج، يبدو أن الزوجين الملكيين سيقضيان أوّل عطلة رومانسية لهما كزوجين في متنزّه وطنيّ كندي منعزل يقع في مقاطعة ألبرتا وهو منتجع “Jasper Park Lodge” الواقع في جبال روكي الكندية.

وأشارت المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يقيم الزوجان في كوخ مطلّ على مناظر طبيعية يُعرف بإسم المنتجع الملكي، وهو كان إستقبل الملك جورج السادس والملكة إليزابيث عام 1939، فضلاً عن الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب عام 2005.