وجه الفنان السعودي الكبير علي المدفع انتقادات شديدة لمسلسل “العاصوف” الذي أثار موجة من الجدل في المجتمع السعودي، محملا المسؤولية عما ورد في المسلسل من إساءة للمجتمع السعودي إلى الشخصية الرئيسية في المسلسل ناصر القصبي.

وقال “المدفع” في مقطع فيديو متداول ورصدته “وطن”: “أنا وجهة نظري فيه (x) كله”، محملا الفنان ناصر القصبي المسؤولية هن كل ما يحدث في المسلسل كونه بطل العمل.

وأضاف قائلا: “المسلسل لا يمت لنا بصلة كسعوديين بأي شيء”، موضحا بأن التراث السعودي أقوى من هذا وهو معروف وموجود ومسجل ومحبوب.

وفجر“العاصوف” جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وهو يتناول حياة المجتمع السعودي في سبعينات القرن الماضي، لا سيما في مناطق نجد.

وأثارت الحلقة الأولى من المسلسل جدلا واسعا، لا سيما أن بعض المشاهد اعتبرها السعوديون “تجنّيا على آبائهم وأجدادهم”، إضافة إلى أنها “تعطي انطباعا سيئا للغاية عن السعوديين في ذلك الوقت”.

المسلسل الذي قال القائمون عليه إنه يسعى إلى إظهار الصورة الحقيقية للسعوديين قبل ما يعرف بـ”الصحوة”، عرض في حلقته الأولى مشهدا لطفل لقيط، وامرأة تنتظر خروج زوجها لكسب الرزق، من أجل خيانته مع رجل آخر، وهو ما فجر موجة غضب واسعة.

وأعاد المسلسل الجدل، بعد ترويجه أنه يرصد التحولات الاجتماعية والدينية والفكرية التي صاحبتها.

وارتفعت حدة الانتقادات الموجهة للمسلسل بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تناول أمور كانت الإشارة إليها في الدراما السعودية غائبة في الماضي، كالبغاء والخيانة الزوجية