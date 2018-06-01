هددت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الجمعة، باستهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بالصواريخ، بسبب تصعيدها ضد الجماعة بالساحل الغربي لليمن.

ونقلت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، عن الناطق باسم قوات الجماعة، شرف غالب لقمان، قوله إن “أبوظبي عاصمة دولة لم تعد آمنة بعد اليوم، وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية”.

ودعا لقمان المستثمرين في أبوظبي وإمارة دبي إلى أخذ تصريحاته “على محمل الجد”.

وقال إن “تصعيد الإمارات في الساحل الغربي لليمن سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع من الجيش واللجان الشعبية (قوات الحوثي)،.. أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم”.

وحول المعارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في منطقة الساحل اليمني الغربي، قال لقمان إن قواته “تمكنت من استعادة معظم المواقع التي سقطت” قبل أيام بيد القوات الحكومية ويجري حاليا “تحرير مناطق حيس والخوخة (في الحديدة)”.

ومؤخرا، تمكنت القوات الحكومية اليمنية مسنودة بغطاء مكثف لطيران التحالف العربي، من التقدم الميداني في عدة مديريات بمحافظة الحديدة (غرب)، وبات على بعد حوالي 20 كم، من مركز المحافظة (مدينة الحديدة ومينائها)، حسب مصادر عسكرية يمنية.

والإمارات هي القوة الثانية في التحالف، الذي تقوده السعودية، ويدعم القوات الحكومية في حربها ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات في البلاد بينها صنعاء، منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه أبوظبي، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، ولم يعلق التحالف على تلك الأنباء.