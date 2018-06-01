انتشرت على مواقع التواصل في سلطنة عمان وبشكل مكثف بيانات وتغريدات النعي، لأحد أفراد الجيش العماني الذي توفي أثناء محاولته توصيل الماء للأماكن المتضررة في الجبال بعدما انقطعت بهم السبل، حيث انقلبت به ناقلة المياة بعد تعطل المكابح.

#العريف_خالد_الصواعي

نسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/gJA52w0zea — أبو تركي (@HjhhYugt) ١ يونيو ٢٠١٨

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ..

تتقدم أسرة شبكة عمان المحلية بخالص التعازي والمواساه للوطن و لأسرة #الشهيد #العريف_خالد_الصواعي والتي وافته المنيه اثناء الواجب وهو يلبي نداء الوطن. pic.twitter.com/knuSi92Az3 — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) ١ يونيو ٢٠١٨

ونعى الجيش السلطاني العماني “الصواعي” الذي توفي اليوم وهو يؤدي واجبه الوطني في خدمة المتضررين، جراء الحالة المدارية “ميكونو”، التي تعرضت السلطنة الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تدهور المركبة التي يقودها في مدينة “الحق” في ولاية “طاقة” بمحافظة “ظفار”، والتي كانت تقل مساعدات للمواطنين المتضررين.

تنعى قيادة الجيش السلطاني العماني قائدا وضباطا وأفرادا شهيد الواجب الوطني #العريف_خالد_الصواعي سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، و”إنا لله وإنا إليه راجعون” pic.twitter.com/WDN6Pz7TEV — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) ١ يونيو ٢٠١٨

وعبر وسم #العريف_خالد_الصواعي نعى النشطاء الرجل الذي وصفوه بـ”شهيد الواجب الوطني” وضجت التغريدات بالدعاء له والترحم عليه.

اللهم اغفر وارحم شهيد الواجب #العريف_خالد_الصواعي وادخله جنات النعيم مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم عظم اجر اسرته وجميع محبيه واغفر لهم…اللهم آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١ يونيو ٢٠١٨

شهيد الواجب والوطن #العريف_خالد_الصواعي

توفي بعد محاولته لتوصيل الماء للأماكن المتضررة في الجبال بعدما أنقطعت بهم السبل..تدهورت به ناقلة المياة بعد تعطل المكابح

إلى جنات الخلد والنعيم

ونسأل الله يلهم اهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/Sw7Jxnnb3n — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) ١ يونيو ٢٠١٨

مقدماً نفسه خدمةً لـ #عُمان ومن يعيشُ فيها، اختاره رب العالمين أن يتوفى في هذه الأيام المباركة وهو يؤدي واجب الوطن في محافظة #ظفار بمساعدة أهلها هناك وتقديم العون لهم، شهيد الواجب وفقيد الوطن #العريف_خالد_الصواعي في جناتٍ نعيم باذن الله. #مابعد_ميكونو #شكراً_رجال_عمان — الشيبة خلفان (@5alfan1) ١ يونيو ٢٠١٨

الشهيد #العريف_خالد_الصواعي

مات وهو في خدمة الوطن

مات وهو يخفف على المواطنين المتضررين من الانواء المناخيه

مات وهو صائم

هنيئاً لك أيها البطل هذه الشهاده

اللهم اسكنه فسيح جناتك

اللهم ابدله دارا خير من داره واهلا خير من اهله

اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه يالله pic.twitter.com/tFOIKwRju6 — لمار بنت أحمد 💅 (@OM_Prestige) ١ يونيو ٢٠١٨

وأدى نفس الحادث إلى إصابة العريف أحمد بن عبدالله بن سيف المعشري، من كتيبة الحدود الغربية بالجيش السلطاني العماني.