في محاولة منه لحفظ ماء وجه قادة بعد مرور ما يقارب العام على وفشل مخططاتهم ضد على كافة الأصعدة، خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، ليزعم أن ملخص الأزمة إعلاميا هو انتصار “تويتر ” على قناة “” القطرية التي أربكت قادة الحصار وتسببت في أزمة كبيرة لهم.

 

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك.”

وقوبلت تغريدته المنافية تماما للواقع بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين هاجموه بشدة وأكدوا أن قناة “الجزيرة” وقفت كشوكة في حلوق قادة الحصار وسببت لهم أزمة كبيرة، بدليل وضع مطلب إغلاقها على رأس مطالب .

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

 

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون رجال “ابن زايد” أمثال “قرقاش وخلفان والمزروعي” الذين أخذوا يسبون القناة ليل نهار لدرجة أن “خلفان” دعا دول الحصار لقصفها.

 