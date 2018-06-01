في محاولة منه لحفظ ماء وجه قادة الحصار بعد مرور ما يقارب العام على الأزمة الخليجية وفشل مخططاتهم ضد قطر على كافة الأصعدة، خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ليزعم أن ملخص الأزمة إعلاميا هو انتصار “تويتر السعودية” على قناة “الجزيرة” القطرية التي أربكت قادة الحصار وتسببت في أزمة كبيرة لهم.

وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) زاعما ما نصه:”الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك.”

الملخص الإعلامي لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودي هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١ يونيو ٢٠١٨

وقوبلت تغريدته المنافية تماما للواقع بسخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين هاجموه بشدة وأكدوا أن قناة “الجزيرة” وقفت كشوكة في حلوق قادة الحصار وسببت لهم أزمة كبيرة، بدليل وضع مطلب إغلاقها على رأس مطالب دول الحصار.

إذن لماذا المطالبة بإغلاق قناة #الجزيرة طالما أنها هزمت ؟! 😂🤣 يجب إلغاء ذلك البند من قائمة المطالب — المتعلم 🇴🇲 (@OMN1001) ١ يونيو ٢٠١٨

معتقدرش يا سيادة الوزير انظر خارج النظرة الضيقة لمنظمة التعاون ستجد ان الجزيرة وحش اعلامى عالمى فى مقابل ضعف وعدم مصداقية لكل القنوات العربية — ahmedazab (@nohopeless_1) ١ يونيو ٢٠١٨

ليش يا قرقاشه تطالبون بإغلاق قناة الجزيره اذا تويتر المهلكه صوته أقوى 🤣رد يا قرقاشه يا زباله يا حثاله يا ساقط — (تميم المجد) (@2YtbQFuQiZwQsq3) ١ يونيو ٢٠١٨

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

وأثارت انفرادات قناة “الجزيرة” خاصة عن فضائح الإمارات وملفاتها السوداء، وكشفها حقائق لأول مرة عن كمية الفساد والفجور في إمارة أبو ظبي تحت إشراف ابن زايد، جنون رجال “ابن زايد” أمثال “قرقاش وخلفان والمزروعي” الذين أخذوا يسبون القناة ليل نهار لدرجة أن “خلفان” دعا دول الحصار لقصفها.