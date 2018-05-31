أقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، “نظام مكافحة التحرش”، وينص على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتصل العقوبة إلى 5 أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.

أي المناطق بالسعودية الأكثر تحرشاً؟؟!

وفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، فقد تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة قضايا التحرش خلال العام الماضي بواقع 650 قضية، بنسبة بلغت 35.5%، تلتها منطقة الرياض مسجلة 457 قضية بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بواقع 257 قضية، ثم المدينة المنورة التي سجلت 145 قضية.

وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الخامسة بواقع 70 قضية، تليها منطقة القصيم بواقع 68 قضية، ثم منطقة عسير مسجلة 54 قضية، ثم منطقة جازان بواقع 40 قضية.

وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بواقع 14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “المحاكم السعودية أصدرت 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الثماينة أشهر الماضية وتحديداً في الفترة من غرة محرم حتى رمضان الجاري 1439.

وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.