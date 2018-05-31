في خطوة مفاجئة وغير متوقعة مثلت صدمة لعشاق ومشجعي النادي الملكي، أعلن الفرنسي والجزائري الأصل مدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان استقالته من منصبه.

وقرر “زيدان” الإستقالة من تدريب بطل أبطال أوروبا بعد قرابة الأسبوع فقط من تتويجه باللقب الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي ليفربول.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن عقد زين الدين زيدان مؤتمراً صحفياً مفاجئاً على الساعة الواحدة ظهرا اليوم بالتوقيت الأوروبي.

ولاحت في الأفق عدة أزمات بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال والإدارة خلال الموسم مع عدم تتويج الميرينغي ببطولة الدوري الإسباني بل وابتعاده حتى عن المركز الثاني أيضاً.

وكان “زيدان” قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد السبت الماضي للمرة الثالثة على التوالي للمدرب، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتولى زين الدين زيدان قد تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد عام 2016، ونجح معهم في التتويج بلقب الدوري الإسباني مرة، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية مرتين.

وبات “زيدان” أول مدرب بتاريخ دوري الأبطال ينجح بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية كما عادل رقم أنشيلوتي وبايزلي بالفوز بثلاثة ألقاب.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر بالقول “لقد اتخذت قراري بعدم الاستمرار بتدريب ريال مدريد”