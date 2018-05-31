وجهت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد رسالة لمن لا زال ينشر صورها بدون حجاب على الرغم من مناشدتها السابقة للجميع بحذف صورها السابقة لحجابها.

وقالت “أحمد” في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” إنها مسحت صورها الغير محجبة فيها من موقع الصور العالمي أنستجرام جميعها، مشيرة إلى أنها طلبت من معجبيها وصفحات “الفانز” بأن يمسحوا صورها إلا أن ذلك لم يحدث، بل ويقوم بعضهم بوضع صورها على حساب سناب شات الخاص بها بدون حجاب.

ووجهت الفنانة الإماراتية رسالة شديدة لكل من يحاول ابتزازها أو إثنائها عن قرار الحجاب قائلة:”أنا أبشركم حجابي ما راح أشيلوا واللي تسوونه إصراري يزيد إني أثبت على حجابي”.

وتابعت قائلة: “الصور طلعت من ذمتي وألحين بذمتكم.. والله سحانه وتعالى بيحاسبكم”.

بدرية احمد: اللي تسونه بنشر صوري من غير حجاب يزيدني إصرار اني اتمسك بحجابي أكثر واكثر pic.twitter.com/Who4hWLlBc — كويت اليوم نيوز (@Kuwait_alyoum) May 30, 2018

وكانت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، قد أعلنت مؤخرا عن ارتدائها الحجاب، مطالبة الجميع بحذف صورها القديمة.

ونشرت بدرية أحمد فيديو على حسابها في “انستجرام” وقالت: “أشكر كل اللي دعالي، إن الله يثبتني، والله يثبتني بإذن الله، ولا تقارنوني بأي شخص أو فنانة ورجعت، هذا القرار أنا مسؤولة عنه قدام ربي وقدام أهلي وقدام نفسي، كان صراعًا حلوًا، والحمدلله تحجبت”.

الحمدالله اللهم ثبتني يارب العالمين A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on May 13, 2018 at 10:25pm PDT

وأضافت، في مقطع آخر، تعلن أنها ستنزل عند رغبة الذين طالبوها بإزالة صورها السابقة قبل الحجاب.

A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on May 13, 2018 at 11:53pm PDT

يشار إلى أن فكرة الحجاب بدأت تراود بدرية أحمد عقب وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بالإمارات بشكل مفاجئ، حيث خرجت بعد وفاة الدحماني في مقاطع “سناب شات”، وتحدثت في الأمر: “خفت، خفت أن بعد سنة أو سنتين، أشيل الحجاب، صح أنا أتحجب صح، واعتزل صح، واقتنع إن هذا الحجاب رح يبعدني عن الفن والتمثيل وعن كل شي، بس رجعت قلت، أخاف أكون منافقة، والنفاق هو أشد من الكفر، أكثر الناس في النار المنافقين”.