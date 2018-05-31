شن ناشطون وحسابات إخبارية كويتية على موقع التدوين المصغر “تويتر” هجوما عنيفا على قناة “العدالة” الكويتية لتوظيفها نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني، وذلك في أعقاب تداول تغريدات لها تمجد فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

واستنكر الناشطون مجموعة تغريدات على صفحة في موقع التواصل “تويتر” (غير موثقة) تحمل اسم سارة الودعاني، يعود تاريخها إلى عام 2011.

وكتب حساب “المجلس” الإخباري الشهير في الكويت منتقدًا الودعاني: “مذيعة قناة العدالة الكويتية “ATV” تمتدح المقبور صدام حسين!”.

مذيعة قناة العدالة الكويتية «ATV» تمتدح المقبور صدام حسين ! pic.twitter.com/rogPocanaJ — المجلس (@Almajlliss) May 31, 2018

ووفقا لما ورد في صورة التغريدات المنسوبة لـ”الودعاني”، فقد احتوت على عبارت مدح وتمجيد لصدام حسين من خلال قولها: “ألا ليت لصدام مثيل”، أو “شامخ كالصقر لا يخشى الخطر..عينه برق وكفاه مطر..صدام”.

وانتقد كويتيون تمثيل سارة الودعاني لإعلامهم في الكويت، خاصة وأنها تخوض أولى تجاربها في البرنامج الكويتي 3is مع كل من شيلاء سبت والإعلامي صالح الراشد.

ما دام مذيعتكم سارة الودعاني

من عشاق صدام قدمي برنامج

عن محاسن صدام بنظرج

بديرة ثانيه غير الكويت

او سوى امسيه شعريه عنه

بقناة بعثيه مع بنته رغد

تمدحين المقبور

وتأكلين من خير قناة كويتيه

وتمدحين من اغتصب الكويت@sarah_wad3ani1 @atvkw pic.twitter.com/a85E3z4x3W — علي الحنيان الشمري (@bo_saqar_kw) May 31, 2018

سارة الودعاني ،، مفروض تشوتونها برا الكويت ،، هذي صداميه ياقناة atv اتمنى منكم تعطونها فنقر برا القناة ،، هذي ضد الكويت وسيادتها ،، طبق القانون عليها . — أ. عبدالله al3tibe (@aboodalotibi) May 31, 2018